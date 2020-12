Julian Alaphilippe et Primoz Roglic remportent chacun un Vélo d'or

Les prestigieux trophées du Vélo d’or, remis par Vélo Magazine et récompensant les meilleurs coureurs de l'année, ont été attribués à Julian Alaphilippe (Vélo d’or France) et à Primoz Roglic (Vélo d’Or Monde).

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), champion du monde et vainqueur de la deuxième étape du Tour de France et de la Flèche Brabançonne, remporte là son deuxième trophée français consécutif. L’an dernier, il avait réalisé le doublé en gagnant également le trophée international, qu’il doit cette année laisser à Primoz Roglic (Jumbo-Visma), le champion de Slovénie numéro 1 mondial en cette fin de saison et qui a aussi remporté (entre autres) le Tour d’Espagne et de Liège-Bastogne-Liège, après avoir pris la deuxième place du Tour de France.

Choix logique aux yeux des coureurs eux-mêmes

"J'ai parcouru la liste des précédents vainqueurs et j'ai vu de grands noms", a commenté Roglic. "C'est un immense honneur. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont voté pour moi. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un jury de journalistes du monde entier. C'est pourquoi il me touche vraiment".

Julian Alaphilippe est d'accord avec la décision du jury. "Roglic mérite amplement ce trophée. L'an dernier, j'avais réalisé une grosse, grosse saison pour le remporter. C'est dans la logique des choses qu'il lui revienne cette année !"

Wout Van Aert et Remco Evenepoel faisaient aussi partie des 15 "finalistes" pour ce trophée, remis sur base des votes de journalistes cyclistes internationaux. Mais il faudra encore attendre un peu pour connaître un successeur à Philippe Gilbert, dernier Belge vainqueur de ce Vélo d’Or mondial, en 2011.