Joséphine Baker, icône de la liberté et star du Tour de France, entre au Panthéon

Quarante-six ans après sa mort (en 1975), Josephine Baker revient en pleine lumière ce mardi en entrant au Panthéon. Elle part rejoindre les grandes figures françaises grâce à sa vie "incroyable" d’artiste de music-hall, de résistante et de militante antiraciste. La star américaine, naturalisée française en 1937, est venue à plusieurs reprises sur le Tour et a donné deux fois le départ.

Au début des années 30, Joséphine Baker est une star en France, notamment grâce à son tube "J’ai deux amours" sorti en 1930.

Le 27 juin 1933, la danseuse et chanteuse afro-américaine, accepte de donner le départ de la Grande Boucle, chez elle, au Vésinet dans les Yvelines. Le Vésinet a été le point de départ du Tour de France entre 1927 et 1939… Non pas parce que c’était la localité de Joséphine Baker, mais parce que Julien Rudolphe, un des organisateurs de l’épreuve, détenait un atelier de construction et de réparation de vélos dans cette commune.