Jonathan Hivert s'impose au Tour du Finistère devant Bardet et Martin au sprint

Le Français Jonathan Hivert (Direct Energie) a remporté la 33ème édition du Tour du Finistère, samedi, entre Saint-Évarzec et Quimper (190,5 km). Hivert a réglé au sprint un groupe d'une quinzaine de coureurs. Il a devancé ses compatriotes Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert). Jimmy Janssens (Cibel-Cebon) s'est classé cinquième.

La course a été marquée par la longue échappée de quatre hommes, nos compatriotes Jelle Mannaerts (Tarteletto-Isorex) et Michiel Dieleman (Cibel-Cebon) et les Français Nicolas Baldo (St-Michel-Auber 93) et Corentin Ermenault (Vital Concept), partis dès les premiers kilomètres de course. Rejoint par l'Estonien Rein Taaramäe (Direct Energie) à une trentaine de kilomètres de la ligne, Dieleman a été le dernier rescapé de cette échappée. Le regroupement général s'est opéré à 25 km de l'arrivée.

Un petit groupe d'une quinzaine d'éléments, comprenant des outsiders du prochain Tour de France comme Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Tejay Van Garderen (BMC) et Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), s'est détaché à 5 km de la ligne. Au sprint, Jonathan Hivert s'est montré le plus rapide devant Bardet et Martin. Janssens a pris la cinquième place, derrière le Français Nicolas Edet (Cofidis).

Hivert, 33 ans, décroche la quinzième victoire de sa carrière, sa cinquième de la saison après deux étapes et le classement général du Tour du Haut-Var et une étape de Paris-Nice. Il succède au palmarès au Français Julien Loubet.