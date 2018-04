Jolien Verschueren met un terme à sa saison, le tumeur enlevée "n'était pas bénigne"

Jolien Verschueren a mis un terme sa saison. Son équipe de cyclocross, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice l'a communiqué jeudi sur son site internet. Des recherches complémentaires après son opération au cerveau ont montré que la tumeur enlevée "n'était pas bénigne". "Des traitements supplémentaires sont nécessaires", a indiqué le communiqué.

Jolien Verschueren, 27 ans, a été opéré la semaine dernière d'une tumeur au cerveau, décelée il y a trois ans sur un scan effectué à la suite d'une chute à l'entraînement, mais seul alors un suivi était nécessaire. Récemment, un check-up a montré que la tumeur avait grossi et qu'une opération était inévitable pour l'enlever. Ce que les médecins ont réussi à faire mais, après des examens complémentaires, il semblerait que la tumeur serait maligne.

"Cela nécessite un traitement supplémentaire", a expliqué Jens Demanet, le docteur de l'équipe Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. "Nous allons débuter le traitement le plus rapidement possible, ce qui veut dire que la récupération sera plus longue. C'est pourquoi Jolien doit mettre un terme à sa saison."

Verschueren, de son côté, n'est pas abattue après cette mauvaise nouvelle. "Avec le soutien de ma famille, des supporters, des médecins et de mon équipe, je vais passer par cette étape. Ma foi m'aide également. Je suis consciente que ma carrière est actuellement en suspens mais ma santé prime." Verschueren a déjà quitté l'hôpital et est entourée de ses proches à son domicile.