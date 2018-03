Jolien D'hoore : "Je ne savais pas que j'avais gagné"

Jolien D'hoore a remporté jeudi la première édition féminine des Trois Jours de Bruges-La Panne (WorldTour). La championne de Belgique s'est imposée au terme d'un sprint massif devant l'Australienne Chloe Hosking et la Luxembourgeoise Christine Majerus.

"Je ne savais pas que j'avais gagné au moment de passer la ligne d'arrivée, a expliqué D'hoore. Je pensais que nous n'avions pas encore repris le groupe de tête. Je me suis concentrée sur le sprint pour une septième ou huitième place. Comme sur la piste, j'ai sprinté à l'instinct."

"C'était une course très nerveuse. Il a plu dès le départ et la route était glissante et dangereuse car tout le monde voulait se trouver à l'avant. Cependant, nous ne savions pas à quoi nous attendre car il s'agissait de la première édition. Un groupe de 15 coureuses a rapidement tenté une échappée et c'était le scénario idéal pour moi. Je savais que j'étais en bonne condition même si je n'ai pas encore vraiment pu le démontrer cette saison. C'est bon pour mon moral et surtout pour l'équipe. J'espère réaliser une performance dimanche à Gand-Wevelgem" a conclu D'hoore.