Jolien D'hoore et Lotte Kopecky terminent deuxièmes de la course aux points en Coupe du monde à Milton

Jolien D'hoore et Lotte Kopecky ont pris samedi la deuxième place de la course à l'Américaine (Madison), la course aux points, de la manche de Coupe du monde de cyclisme sur piste de Milton au Canada.

Jolien D'hoore, 29 ans, et Lotte Kopecky, 24 ans, ont ensemble déjà été championnes du monde et championnes d'Europe, mais des blessures successives pour les deux Belges les avaient empêché de reformer leur duo depuis les Mondiaux de l'an dernier.

Jolien D'hoore et Lotte Kopecky ont terminé derrière la Grande-Bretagne avec Neah Evans et Laura Kenny. Les Etats-Unis ont complété le podium avec Megan Jastrab et Jennifer Valente.

Nicky Degrendele a été sortie de son côté en quarts de finale du sprint, battue par l'Américaine Madalyn Godby. La victoire est revenue à la Néerlandaise Laurine van Riessen.