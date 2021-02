Jolien D’hoore et Anna van der Breggen (SD Worx) entament leur dernière saison

L’équipe cycliste féminine SD Worx, encore appelée Boels-Dolmans la saison dernière, devrait une nouvelle fois monopoliser la plupart des podiums du World Tour féminin. La formation, désormais sponsorisée par l’entreprise belge spécialisée dans les ressources humaines, pourra notamment compter sur la Néerlandaise Anna van der Breggen et la Belge Jolien D’hoore. Les deux cyclistes de 30 ans entament leur dernière saison avec ambition.

D’hoore, seule Belge au sein d’une formation à la licence néerlandaise, a bien terminé 2020 en remportant Gand-Wevelgem au sprint. La Gantoise, après une année 2019 gâchée par des fractures de la clavicule et du coude, veut profiter de sa dernière saison.

"Je ne pense pas trop au fait que ce soit ma dernière saison. Je suis simplement en train de me préparer au mieux. Je suis vraiment excitée à l’idée de reprendre la compétition", a-t-elle déclarée mardi lors de la présentation de son équipe.

Si Jolien D’hoore attend évidemment avec impatience les classiques du printemps, elle est résolument tournée vers Tokyo et les Jeux Olympiques. "Une médaille olympique est la plus belle chose qu’un sportif puisse accomplir", a déclaré la médaillée de bronze de l’omnium aux Jeux de Rio en 2016, mais qui devrait miser sur l’Américaine au Japon, en duo avec Lotte Kopecky.

Véritable cheffe de file de l’équipe, Anna van der Breggen est également à l’aube d’entamer sa dernière saison. Double championne du monde, triple lauréate du Giro Rosa et victorieuse à six reprises de la Flèche Wallonne, la Néerlandaise tire de la motivation supplémentaire de cette dernière danse. "J’apprécie toutes ces dernières fois mais je reste évidemment concentrée sur la course", a-t-elle prévenu mardi.

Samedi, l’équipe SD Worx sera au départ du Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison cycliste belge.