John Lelangue : "Nous suivons de près la situation aux Emirats"

La formation cycliste Lotto Soudal suit de près la situation dans le Tour des Emirats (WorldTour). "Nous ne pouvons pas prendre de mesures tant qu’il n’y a pas d’autres nouvelles", a déclaré le manager de l’équipe John Lelangue. "Si les courses sont annulées, nous devrons changer notre programme."

"Nous avons appris la nouvelle du Tour des Emirats arabes unis", a déclaré Lelangue. "Le virus se rapproche de plus en plus du peloton. Et si cela a un impact sur les courses à venir, nous en supporterons les conséquences. Il ne sert à rien d’anticiper les choses. Supposons que les courses soient annulées, alors nous devons changer avec les coureurs, les entraînements et les courses. Maintenant, dans le cadre du Tour des Emirats, nous faisons ce que l’on attend de nous, il faut le voir au jour le jour".

Pour Philippe Gilbert, le problème devient réel. "Je suis la presse comme tout le monde. Il y a dix jours ou une semaine, c’était quelque chose qui ne posait problème qu’en Chine, à quelques exceptions près en Europe. Maintenant, ça se rapproche, en Europe et surtout en Italie. Ce n’est pas seulement un problème pour les sportifs, mais pour tout le monde. Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant et il va falloir attendre de voir ce que cela donnera avec les courses italiennes. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Bien sûr, j’aimerais disputer Milan-Sanremo et les autres courses, mais si je ne peux pas, qu’il en soit ainsi. Il y a des choses plus importantes dans la vie que la course".