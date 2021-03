John Lelangue : "Ce n’est pas le Philippe Gilbert habituel… mais il est loin d’être fini"

Philippe Gilbert l’a annoncé ce matin. Il va faire l’impasse sur le Tour des Flandres et Paris – Roubaix (si celui-ci a bien lieu). Le coureur Lotto Soudal ne se sent pas prêt pour affronter les épreuves des prochaines semaines.

John Lelangue nous a accordé une interview pour expliquer les raisons de cette absence :

"Depuis Milan San Remo, on a vu que Philippe n’était pas le Philippe Gilbert habituel. Pourtant, sa période d’entraînement et ses analyses étaient bonnes. Hier soir après la course, on a discuté et il était clair que dans ces conditions-là, il est impossible d’aller au Tour des Flandres qui est trop demandeur. Et y aller à 80%, ça n’a aucun intérêt."

Et son Manager d’expliquer cet état de méforme : "L’année 2020 a été une année compliquée : Il y a eu le Covid-19 et Philippe a connu une chute au Tour. Il a énormément travaillé en 2020 et on a peut-être sous estimé cette blessure. Le genou, c’est quand même l’élément moteur en cyclisme. Le plus important, c’est de garder le positif, Philippe est loin d’être fini. Et après cette période de repos, on pourra envisager les choses avec plus de sérénité."