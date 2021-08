John Degenkolb quitte Lotto-Soudal pour signer chez Team DSM

John Degenkolb quitte la formation belge WorldTour Lotto-Soudal pour la Team DSM. C’est ce que l’équipe néerlandaise a annoncé jeudi. L’Allemand de 32 ans a signé un contrat jusque fin 2024.

John Degenkolb a précédemment couru pour les équipes Argos-Shimano et Giant-Alpecin entre 2012 et 2016. Il y a notamment remporté Milan-San Remo et Paris-Roubaix en 2015, ainsi que dix étapes de la Vuelta.

"Leur développement au cours des dernières années est impressionnant. Dans cette équipe, tout est question d’honnêteté, ce qui la rend unique" a déclaré le coureur. L’Allemand aidera à amener les sprinteurs dans les sprints massifs, mais tentera aussi de se glisser dans des échappées pour des victoires d’étape dans les grands tours. "J’ai également l’ambition personnelle de m’épanouir dans le rôle de capitaine de route et cette équipe est l’endroit idéal pour le faire".