Johan Vansummeren : "J'ai gagné un pavé de 16 kilos et mon père a loupé un pari à 167.000 euros"

10 avril 2011, Johan Vansummeren remporte Paris-Roubaix à la surprise générale. Ce n’est pas vraiment le Belge qu’on attend. Le Limbourgeois de l’équipe Garmin-Cervélo n’est pas favori au départ. Il n’est même pas le leader de sa formation. Un statut réservé au champion du monde de l’époque, le Norvégien Thor Hushovd. Le Belge doit se contenter d’un rôle libre. Summie a pourtant le gabarit pour survoler les pavés. 1m97, 80 kilos. Le gaillard de Lommel est un solide rouleur. Un coureur puissant capable d’écraser les pédales dans cette 109ème édition de l’Enfer du Nord.

7 jours plus tôt, Johan Vansummeren ne prend pas le départ du Tour des Flandres. Forfait en raison d’une douleur au genou apparue au soir de l’arrivée de Gand-Wevelgem. Le Belge est donc au repos forcé. Privé de vélo. Et ce n’est pas plus mal pour ce forçat de l’entraînement. Son manager, Jonathan Vaugthers disait même que "Son problème? Il s’entraîne trop". Vansummeren prend quelques jours de repos et arrive plus frais au départ de la Reine des Classiques.

"Je n’étais pas le leader lors du meeting de l’équipe" se souvient Johan Vansummeren. "Je ne devais pas rouler pour quelqu’un d’autre. Je pouvais faire ce que je voulais. J’avais un rôle libre. Jusqu’à Troisvilles, j’étais toujours dans les dernières positions du peloton. J’ai vraiment roulé dans le style de Van Petegem...(rires)".

Peter Van Petegem se trouve cette année-là dans la voiture de l’équipe Garmin. L’ancien vainqueur de Paris-Roubaix fait une pige comme conseiller pour la formation américaine. Une expérience qui ne sera pas d’une grande utilité pour Vansummeren. Ce jour-là, le Belge se débrouille seul et fait sa course. "Je peux dire que j’ai gagné tout seul" ajoute l’ancien vice-champion du monde espoir. "Je n’ai jamais entendu mon directeur sportif jusqu’à 3 km de l’arrivée".

Les jambes tournent bien. Les sensations sont bonnes. Johan Vansummeren suit le mouvement après le passage dans la célèbre Trouée d’Arenberg. "Il y avait 6 ou 7 coureurs échappés et après Arenberg, ça a roulé vite" explique le Belge. "Un groupe composé de bons coureurs est sorti. Moi, j’étais dans les roues. Et l’équipe Lotto a roulé sans me demander de venir en tête du groupe. J’étais là à l’économie".

Derrière, c’est le chaos ! Tom Boonen est à l’arrêt dans la Trouée d’Arenberg. Victime d’un ennui mécanique, l’Anversois abandonne quelques kilomètres plus tard. Boonen out, mais Fabian Cancellara est toujours là. Le Suisse lance la poursuite avec ce qu’il reste du peloton. Garmin collabore. Les équipiers de Vansummeren roulent derrière lui. "C’est Vanmarcke qui roulait derrière. Après, ça a hésité avec Hushovd" enchaîne Johan Vansummeren. "J’étais devant et ils ont roulé derrière moi".

A 15 km de l’arrivée, Johan Vansummeren décide alors de jouer son va-tout et s’envole dans le Carrefour de l’Arbre. "C’était le dernier secteur pavé difficile et je savais qu’en cas de sprint, je n’allais pas gagner" explique le coureur belge. "Dans un virage à 90° à gauche, je suis passé si vite que les autres n’ont pas pu suivre. Je devais arriver seul. Et si j’étais seul devant, Vanmarcke et Hushovd devaient rester dans les roues. A partir de ce moment, ils n’ont plus roulé ".