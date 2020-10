João Almeida, la nouvelle pépite de Patrick Lefevere

C’est son premier grand Tour. Sa mission initiale était d’y épauler Remco Evenepoel comme il l’avait fait avec brio au Tour d’Algarve et au Tour de Burgos. La terrible chute du Belge lors du Tour de Lombardie a tout changé. Deux mois jour pour jour après avoir fêté ses 22 ans, João Almeida s’est emparé du maillot rose au sommet de l’Etna. Un portugais en tête du Tour d’Italie, c’est un exploit que seul avait réussi avant lui Acacio da Silva lequel porta la maglia rosa pendant deux jours lors de l’édition 1989. C’était il y a 31 ans. Découverte.

Ce diamant poli pendant deux ans par Axel Merckx chez Hagens Berman Axeon, où il était encore la saison dernière, y a remporté Liège-Bastogne-Liège espoirs et s’est classé deuxième du Baby Giro (le Tour d’Italie espoirs), devancé par le Russe Aleksandr Vlasov.

Complètement séduit, Patrick Lefevere offre alors à João Almeida un contrat de deux ans. Cette première année chez les Elites est une réussite totale. Très impressionnant au service de Remco Evenepoel auquel il se dévoue entièrement aux Tours d’Algarve (9e) et de Burgos (3e), Almeida peut jouer sa carte personnelle pour la première fois sur le Tour de l’Ain, en présence d'un plateau très relevé où il prend la septième place, derrière Primoz Roglic, Egan Bernal et Nairo Quintana mais devant Guillaume Martin et Tom Dumoulin. Quelque jours plus tard, sur le sélectif Tour d’Emilie, Almeida devance Diego Ulissi, Jakob Fuglsang et Vincenzo Nibali mais il bute sur Vlasov, encore lui.

Samedi dernier, Almeida (1,78 m et 63 kg) épate tout le monde lors du chrono initial de 15 km à Palerme où seule la fusée Filippo Ganna (1,93 m et 76 kg), champion du monde de la spécialité, roule plus vite que lui. C'est son premier jour de course sur un grand tour ! Et lundi, en Sicile, le lusitanien entre dans l'histoire.

En 1976, pour la première fois, deux portugais prennent le départ du Tour d’Italie, au sein de la formation espagnole Teka: Joaquim Agostinho et Fernando Mendes. L’équipe Sicasal-Acral (en 1995) demeure à ce jour la seule formation portugaise à avoir participé au Giro.