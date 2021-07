JO Tokyo 2020 : qui sont les concurrents de Wout van Aert pour le contre-la-montre ?

L’épreuve cycliste du contre-la-montre olympique se déroulera ce mercredi 28 juillet à 7 heures (heure belge). Cette course est très attendue par le public belge. Wout van Aert et Remco Evenepoel représenteront nos couleurs pour cette épreuve. Le coureur de la Jumbo-Visma peut prétendre à décrocher une médaille. Mais quels concurrents pourraient empêcher le champion de Belgique sur route de conquérir l’or olympique ?

Le 24 juilllet, lors de la course olympique sur route , Wout van Aert a encore réalisé un sacré numéro. Ciblé par tous, le Belge a été attaqué de toute part. Malgré ses nombreux efforts, le coureur de la Jumbo-Visma a décroché la médaille d’argent.

Richard Carapaz est champion Olympique de la course en ligne et succède à Greg Van Avermaet. Côté belge, Wout van Aert aura tout tenté, mais l’ensemble du peloton aura roulé contre le Belge. Van Aert prend la médaille d’argent devant Pogacar qui s’empare du bronze.

Enfin, d’autres coureurs pourraient créer la surprise : Ion Izagirre , Tom Dumoulin , Michal Kwiatkowski ou encore Primoz Roglic . Ces athlètes ont tous les qualités pour faire un bon chrono. Cependant, leur condition physique n’est pas optimale ou alors inconnue. C’est le cas pour Tom Dumoulin et Primoz Roglic. Au vu du parcours, Michal Kwiatkowski et Ion Izagirre semblent moins armés par rapport aux grands spécialistes.

Kasper Asgreen peut aussi aller chercher une médaille. Le coureur de la Deucenink Quick-Step est triple champion de la discipline au Danemark. Il avait terminé 6e du dernier championnat du monde à Imola. Considéré comme un gros rouleur, le Danois a fini deuxième au chrono entre Libourne et Saint-Emilion. Le protégé de Patrick Lefevere aura donc une carte à jouer à Tokyo.

Stefan Kung, le coureur suisse de la Groupama FDJ, possède toutes les qualités pour embêter Wout van Aert. Le natif de Wil est un grand spécialiste du chrono. Son palmarès en effraie plus d’un. Il a remporté les cinq derniers championnats du contre-la-montre suisse entre 2017-2021. Mais encore, le coureur de 27 ans est champion d’Europe en titre. Impossible donc de ne pas le citer.

Un des principaux concurrents de van Aert s’appelle Rohan Dennis . L’Australien a été deux fois champion du monde de la discipline en 2018 et 2019. Il a aussi été sacré à 3 reprises du titre national de contre-la-montre. Il a remporté 4 étapes de chrono sur les grands tours.

Parmi les participants, le Belge n’est pas le seul spécialiste. Parmi eux, Filippo Ganna, le champion du monde en titre, sera aussi de la partie. L’Italien, âgé de 25 ans, s’était imposé à Imola devant un certain Wout van Aert . Le coureur d’ Ineos Grenadier est considéré comme "le spécialiste" de la discipline. Il fait donc logiquement partie des favoris de cette épreuve.

Pour ce chrono, un paramètre important doit être pris en compte : le tracé. Il pourrait être le juge de paix entre les différents favoris du chrono.

Le tracé parlons-en. Ce chrono olympique sera tout sauf une balade de santé. Les coureurs effectueront deux boucles de 22,1 kilomètres autour du Fuji International Speedway pour un total de 44,2 kilomètres. Le parcours sera vallonné et pourrait avoir une incidence sur le classement final. Le tracé a un dénivelé positif de 846 mètres. Les coureurs devront parcourir à deux reprises une montée de 5 kilomètres dont le dernier kilomètre et demi à 6,3% de moyenne.

Pour s’imposer, il faudra donc savoir monter et descendre. Ce tracé change donc des longues lignes droites bénéfiques aux gros rouleurs.

Remco Evenepoel nous a livré son impression sur le tracé du chrono." Je l’ai parcouru qu’une fois car c’est assez compliqué d’y entrer. C’est dur la moitié du parcours ça monte, l’autre ça descend". Donc les gars qui sont un peu plus lourds n’ont pas de désavantage." A en croire, le coureur de la Deucenink Quick-Step ça sera donc du 50/50.

Enfin, ce type de tracé semble convenir davantage à Wout van Aert qu’à ses concurrents. En plus d’être un spécialiste du chrono, le coureur belge est aussi capable de bien grimper. Remco Evenepoel pourrait également tirer de profit de ce parcours. De quoi permettre aux Belges de monter sur les plus hautes marches du podium ? Pas forcément. Les spécialistes, Filippo Ganna et Rohan Dennis, auront leur mot à dire. Ils le feront certainement dans leur style, tout en puissance.