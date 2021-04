Tour des Flandres : Michael Schär exclu sévèrement par le jury pour jet de bidon non autorisé... Michael Schär a fait les frais des nouvelles règles UCI entrées en vigueur le 1er avril dernier, dimanche à une centaine de kilomètres de l’arrivée du Tour des Flandres. Le coureur suisse a en effet été mis hors-course pour avoir jeté son bidon à des supporters à la sortie d’un virage. Un comportement désormais réglementé par la fédération internationale qui n’autorise le jet de déchets (en ce compris les bidons) que dans certaines zones du parcours prédéfinies. Retardé par une série de problèmes mécaniques, Schär s’était retrouvé en queue de peloton et avait choisi de se débarrasser de son bidon. L’équipier de Greg Van Avermaet s’est rapidement rendu compte de son erreur mais ne pouvait désormais plus faire marche arrière. Très sévères, trop sévères (!), les commissaires ne se seront pas montrés indulgents et l’ont mis directement hors-course. Ceux-ci avaient également utilisé la manière forte pour punir Otto Vergaerde et Yevgyeni Fedorov qui s’étaient accrochés en début de course.