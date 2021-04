Jet de bidon de Schär : Malgré la polémique, l'UCI ne changera pas la règle

Dimanche, lors du Tour des Flandres 2021, le Suisse Michael Schär (AG2R Citroën) a été mis hors course par les commissaires pour avoir jeté un bidon hors de la zone prévue à cet effet.

Le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI), adopté début février, interdit depuis le 1er avril ce geste traditionnel des coureurs. Le but : agir en faveur de la sécurité des coureurs et du respect de l'environnement. Samedi, lors du GP Indurain, en Espagne, l'Américain Kyle Murphy (Rally Cycling) avait été le premier coureur sanctionné pour cette raison.

Malgré les remarques, dont celle de Michael Schär, et de nombreux observateurs, l'UCI ne fera pas marche-arrière.

"L’UCI a publié et distribué un guide des principales mesures – destiné principalement aux organisateurs, aux équipes et aux coureurs –, mené de nombreuses séances d’informations avec les parties prenantes (coureurs, équipes/Directeurs Sportifs, organisateurs, commissaires, ainsi que les médias) ainsi qu’un test sur le terrain, le 31 mars sur A Travers la Flandre, en Belgique, dans un but pédagogique", introduit l'organisme dans un communiqué.

Et de poursuivre : "Le plan demande à chacun de se conduire de manière exemplaire tant pour la sécurité que pour la protection de l’environnement et l’image de notre sport, en particulier vis-à-vis des jeunes générations et du grand public. Nous croyons fermement que ces mesures, qui requièrent parfois des changements d’attitudes, contribueront à faire du cyclisme le sport du XXIe siècle."

Dans les courses d'un jour, la sanction prévoit la mise hors course. Dans les courses par étapes, la première infraction est sanctionnée de 30 secondes de pénalité, la deuxième de deux minutes et la troisième d'une mise hors course.

Il subsiste toutefois une exception à cette règle, qui vise à éviter qu'un bidon ne rebondisse et devienne un obstacle sur la route : un coureur est autorisé à donner son bidon à un spectateur, à faible allure (dans un col en montagne par exemple) et uniquement de la main à la main.