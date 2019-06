Jesse Vandebulcke nouvelle championne de Belgique au sprint à Gand

Jesse Vandebulcke, (Doltcini-Van Eyck Sport) est devenue la nouvelle championne de Belgique de cyclisme sur route à Gand au terme de 120 kilomètres de course. Jesse Vandebulcke faisait partie de l’échappée de quatre coureuses restées ensemble jusqu’à un kilomètre et demi de l’arrivée (Julie Van De Velde, Ann-Sophie Duyck, Mieke Docx). Les attaques parmi ce groupe se sont multipliées dans les dix derniers kilomètres alors que les poursuivantes à l’arrière n’ont jamais réussi à menacer l’échappée. À 23 ans, Jesse Vandebulcke succède à Annelies Dom. "Un rêve devenu réalité" pour la jeune-femme habitante de Gand, forcément très émue à l'arrivée.

Sur un parcours entièrement plat, un groupe de 12 coureuses s'est formé à l'avant en début de course: Julie Van de Velde (Lotto Soudal), Mieke Docx (Doltcini-Van Eyck Sport), Jesse Vandenbulcke (Doltcini-Van Eyck Sport), Fien Delbaere (Health Mate), Ann-Sophie Duyck (Parkhotel Valkenburg), Ditte Lenseclaes (Illi Bikes), Tiana Troch (Illi Bikes), Lies De Vleminck (De Spinters Malderen), Lynn Marien (De Spinters Malderen), Karen Verhestraeten (De Spinters Malderen), Britt Knaven (Anvers) et Laura Verdonschot (Limbourg).

Après 30 km de course, leur avance dépassait les 2:30. Les échappées perdaient Brits, victime d'un ennui mécanique, puis Troch, lâchée.

Alors que l'écart tournait autour de 3:30, Kelly Druyts (Doltcini-Van Eyck Sport), Kaat Hannes (Zeeuws-Vlaanderen), Ellen Van Loy (Anvers) et Shari Bossuyt (Flandre Occidentale) partaient en contre-attaque. Elles étaient rejointes par la tenante du titre Annelies Dom (Lotto Soudal), son équipière Alana Castrique, Saartje Vandenbroucke (Doltcini-Van Eyck Sport) et Nathalie Bex (Limbourg).

Devant, Vandenbulcke, Docx, Van de Velde et Duyck sortaient du groupe de tête. Le quatuor abordait le dernier tour de 15 km avec 40 secondes d'avance sur leurs anciennes compagnes d'échappée, 2:20 sur le groupe de poursuivantes et 2:40 sur le peloton. Dock lâchant prise dans les derniers kilomètres, la victoire se jouait dans un sprint à trois. Vandenbulcke partait de très loin et résistait au retour de ses adversaires. Elle décroche à 23 ans le premier titre de sa carrière.