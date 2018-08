Jérôme Baugnies s'impose devant Aime De Gendt dans le GP de la Ville de Zottegem

Jérôme Baugnies a remporté la 83e édition du GP de la Ville de Zottegem (1.1), mardi au terme de 202,7 kilomètres de course. Le coureur de l'équipe Wanty-Groupe Gobert a devancé, dans un sprint à deux, Aime De Gendt (Sport Vlaanderen-Baloise). Le Danois Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) complète le podium. Kevyn Ista (WB Aqua Protect Veranclassic) se classe 5e, Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise) 7e.

C'est avec un parcours redessiné mais sans aucune formation WorldTour que se déroulait la 83e édition du GP de la Ville de Zottegem. Alors que beaucoup s'attendaient à voir un sprint final venir départager les plus rapides, c'est finalement les attaquants qui ont eu le dernier mot.

La course s'est décantée à 25 kilomètres de l'arrivée quand Hansen a lancé les hostilités. Baugnies, rapidement parti en contre-attaque avec De Gendt, a fait la jonction 7 km plus tard, rejoint ensuite par Pawel Bernas (CCC Sprandi Polkowice), Floris Gerts (Roompot-Nederlandse Loterij) et Kevyn Ista.

Hansen a attaqué une nouvelle fois dans les derniers kilomètres, mais a été rejoint et dépassé juste avant le sprint final par Baugnies et De Gendt. Plus rapide, le Belge de 31 ans a décroché le 6e succès de sa carrière, le premier cette saison.

Baugnies succède à Jasper De Buyst, vainqueur au sprint devant Joeri Stallaert et Kenny Dehaes en 2017.