Jelle Wallays et Piet Allegaert prolongent chez Cofidis pour deux saisons

Cofidis a annoncé vendredi avoir prolongé le contrat de Jelle Wallays et Piet Allegaert pour deux saisons. L'équipe cycliste française du WorldTour a communiqué aussi la prolongation du Portugais André Carvalho.

Jelle Wallays, 32 ans, est occupé à disputer son premier Tour de France. Arrivé chez Cofidis cette saison en provenance de Lotto Soudal après avoir fait ses classes chez Sport Vlaanderen-Baloise, le Flandrien compte 8 victoires à son palmarès dont une victoire au Tour d'Espagne en 2018.

"Je suis vraiment heureux parce que je me sens bien dans l'équipe. Ça fait un an que j'y suis et j'aime beaucoup l'atmosphère, la façon d'aborder les compétitions", a confié Jelle Wallays cité par son équipe. "C''est une très bonne nouvelle de continuer deux saisons supplémentaires. J'ai beaucoup apprécié la saison des Classiques autour de Christophe Laporte. Nous avons gagné le Circuit de Wallonie avec un bel esprit d'équipe. C'est forcément l'un des moments forts de ma saison avec le fait de participer pour la première fois au Tour de France. J'aime me battre pour des leaders et tout faire pour qu'ils brillent."

Piet Allegaert compte une victoire à son palmarès, l'Eurométropole en 2019. C'est sa deuxième saison chez Cofidis après avoir porté le maillot de Sport Vlaanderen-Baloise. "Je suis très content de ce nouveau contrat qui montre toute la confiance que l'équipe a en moi. Ça me fait vraiment plaisir de continuer chez Cofidis : je me sens bien dans l'équipe, c'est un collectif très agréable à vivre. J'ai pris beaucoup de plaisir lors des classiques. Et forcément, je rêve de pouvoir gagner une victoire sous les couleurs de Cofidis", a commenté le Flandrien de 26 ans.

André Carvalho a aussi prolongé pour deux ans. Le jeune Portugais, qui effectue actuellement sa première saison chez Cofidis, a été formé chez Axel Merckx (Hagens Berman Axeon), comme Jasper Stuyven, Jasper Philipsen ou encore Joao Ameida. À 23 ans, il fait l'unanimité au sein de l'équipe, alors qu'il a participé cette année à son premier Monument, le Tour des Flandres, a détaillé Cofidis dans son communiqué.

La formation française avait annoncé jeudi avoir prolongé pour deux ans aussi le contrat de son coureur français Anthony Perez.