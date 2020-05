Jean-Michel Saive veut battre son "record cycliste" pour la bonne cause!

Jean-Michel Saive aime le sport (on ne lui fera pas l’injure de vous rappeler ici sa formidable carrière de pongiste !) et il aime les défis, surtout quand ils sont organisés pour la bonne cause. Dimanche, il a couru un peu plus de 19 kilomètres dans le cadre du "Covid-19 Challenge" mis sur pied par le magazine Zatopek. " Quasi 20 kilomètres sur macadam, je n’ai plus l’habitude. Quatre jours plus tard, j’ai encore mal partout !", nous a-t-il confié ce matin, faisant mine de s’inquiéter pour son prochain défi. Car le Liégeois les accumule en cette période de confinement… légèrement déconfiné.

Ce samedi, il tentera de battre un record personnel qui lui tient à cœur : dépasser la barre des 150 kilomètres à vélo. Jean-Mi a fêté ses 50 ans en novembre dernier. Et sa recette sportive a évolué : moins de ping, moins de jogging mais désormais plus de cyclisme. Pédaler est devenu une vraie passion. "Défi Galibier" réussi ! "Défi Mont Ventoux" réussi ! Place dans deux jours au "Défi Binche-Chimay-Binche".

Les Souliers du Cœur

Nous avons déjà évoqué sur nos différentes plateformes l’opération "Les Souliers du Cœur" lancée par Jean-François Lenvain, l’ancien responsable de la cellule sociale du Sporting d’Anderlecht, par ailleurs (ultra-)marathonien reconnu. L’objectif est de " venir en aide de manière très concrète à des associations qui luttent quotidiennement pour préserver la santé des personnes plus vulnérables face à l’épidémie du Covid-19 ". Des vedettes du monde du football comme Marouane Fellaini, Adrien Trebel, Adnan Januzaj, Sébastien Dewaest, Michel Preud’homme ou encore Felice Mazzu ont rejoint le collectif.

Et ce collectif a fait des petits ! 75 actions environ ont abouti ces dernières semaines. Et ce n’est pas fini. Le cycliste binchois Ludwig De Winter, coureur de l’équipe professionnelle Circus-Wanty Gobert, s’est engagé à pédaler 300 kilomètres d’affilée ("Et pourquoi pas 400 si les jambes tiennent !", nous a-t-il confié), une distance inédite pour lui (NDLR : les courses actuelles dépassent rarement les 250 kilomètres).



Vous pouvez le parrainer via la page Facebook créée pour l’occasion, "Ludwig De Winter roule pour le centre Le Biseau". L’argent récolté sera intégralement reversé à cette maison d’accueil (Le Biseau) pour jeunes enfants de 3 à 12 ans installée au centre de la Cité du Gille.