Jean-Luc Vandenbroucke : "Je donne un carton rouge à ASO, il va finir par y avoir des morts sur le Tour"

Ce lundi dans Complètement Tour, notre sage Jean-Luc Vandenbroucke a poussé un coup de gueule contre l’organisateur de ce Tour de France à la suite de la troisième étape. L’ancien coureur estime que les coureurs ne sont aujourd’hui plus en sécurité.

"J’ai un sentiment partagé entre joie et colère. La joie parce que Tim Merlier a gagné et il fait un peu partie de notre famille."

Mais c’est un tout autre sentiment bien plus fort qui anime Jean-Luc Vandenbroucke en cette fin de journée. "Il y a surtout de la colère et je donne un carton rouge à ASO. J’ai déjà donné un petit coup de gueule samedi parce qu’ils ont pris une équipe en plus qui augmente donc le peloton. On a lancé 184 coureurs sur des petites routes en sachant qu’en Bretagne il y a de l’humidité et de la pluie qui augmentent la dangerosité du parcours. Pourquoi ASO n’a pas choisi des voies à 4 bandes, surtout dans la première semaine du tour."

Je suis grand-père, quand j’ai vu l’arrivée j’ai téléphoné à mon petit-fils et je lui ai demandé s’il était encore motivé de faire du vélo après avoir vu ce carnage.

Le Mouscronnois d’origine s’inquiète également que les spectateurs demandent constamment plus de spectacle. "Maintenant il faut arrêter. Du spectacle on en aura, mais il faut qu’il ait lieu sur le vélo. Si les spectateurs sont contents de voir des chutes, je pense qu’il faut revoir notre copie. Ce qui prime c’est la sécurité des coureurs. Avec les aménagements urbains, le cyclisme est devenu un sport très dangereux. Quand je vois les directeurs sportifs remonter dans le peloton pour essayer d’aller chercher les échappés ça me fait peur. Il va finir par y avoir des morts."