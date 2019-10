Jean-François Bourlart " Si Cofidis devient World Tour, la deuxième place de l'Europe Tour aura-t-elle la même valeur ? "

C’est l’un des derniers enjeux de la (longue) saison cycliste professionnelle qui s’achève en ce moment en Chine avec le Tour de Guangxi (dont la dernière étape se déroulera le mardi 22 octobre) : quelles équipes monteront sur le podium final du circuit Europe Tour, la division 2 du vélo ? Sauf incroyable retournement de situation, Total Direct Energie va remporter le trophée. La deuxième place se jouera entre l’équipe belge Wanty-Gobert et celle de Mathieu Van der Poel Corendon-Circus.

Après avoir gagné trois années de suite ce classement, Wanty-Gobert se satisferait sans souci de la deuxième place. Oui mais… son manager général Jean-François Bourlart a des doutes sur la " récompense " : " En fait, on est sûr de rien ! Le règlement a en effet subi une petite modification fin de l’année passée : les deux premières équipes au classement final de l’Europe Tour 2019 seront invitées sur toutes les épreuves du World Tour 2020 (NDLR : Et donc sur les trois grands Tours), et la troisième équipe sera invitée sur toutes les classiques. Mais ça, c’est sur papier. Car aujourd’hui, on sait que les dirigeants de Cofidis ont déposé une demande d’accès direct au World Tour. Ils remplissent en tout cas les conditions de points pour y aller. Si les conditions financières suivent, ils franchiront le pas. Il y aurait donc à ce moment-là 19 équipes World Tour. Question : dans ce cas-là, les deux premières équipes de l’Europe Tour seront-elles toujours automatiquement sélectionnées pour le programme World Tour ou bien seulement la première équipe classée ? On ne sait pas encore… "

L’UCI n’a semble-t-il pas anticipé ce cas de figure… On ne devrait être définitivement fixé que début décembre. Outre le dossier Cofidis, deux autres doivent encore être débattus par la Commission World Tour de l’Union Cycliste Internationale : celui de Katusha (qui va fusionner avec Israël Cycling Academy) et celui de Dimension Data (l’équipe pourrait être dégradée en division 2 pour manque de résultats sportifs).

Alors 17, 18 ou 19 équipes World Tour en 2020 ? Une fois la réponse connue, Jean-François Bourlart, son staff et évidemment ses coureurs pourront préparer la prochaine saison avec un peu plus de sérénité.