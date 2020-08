Jasper Philipsen décroche sa première victoire de la saison au Tour du Limousin

Le jeune sprinteur belge Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) a décroché ce jeudi sa première victoire de la saison à l'occasion de la troisième étape du Tour du Limousin, disputée sur la distance de 177.9 kilomètres entre Ussac et Chamberet.

Jasper Philipsen, 22 ans, a devancé le Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ) et deux autres Belges, Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic), troisième, et Piet Allegaert (Cofidis), quatrième.

L'Italien Luca Wackermann (Vini Zabu KTM), vainqueur de la première étape mardi, a récupéré le maillot de leader à la veille de l'arrivée finale.

Il s'agit de la troisième victoire chez les professionnels - la première en Europe ! - de Jasper Philipsen, qui avait remporté une étape du Tour de l'Utah en 2018 et une étape du Tour Down Under en 2019.