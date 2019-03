Jasper Philipsen à Milan-Sanremo pour "engranger de l'expérience"

Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) a franchi la ligne d'arrivée de la Nokere Koerse (1.HC) en troisième position, mercredi. Déçu sur la ligne d'arrivée, le benjamin de l'équipe d'Allan Peiper s'est finalement dit satisfait de sa troisième place sur le podium.

"J'ai le sentiment que j'aurais pu gagner", a commenté le Belge de 21 ans après la course. "J'avais encore suffisamment de force. Mais j'étais un peu court juste avant le dernier virage. J'étais sur le côté gauche de la route et apparemment ce n'était pas le bon endroit. A l'arrivée, j'étais un peu déçu car j'avais le sentiment de pouvoir faire mieux".

Si la Nokere Koerse a été remportée par le Néerlandais Cees Bol (Sunweb), les derniers hectomètres ont eux été marqués par une lourde chute. "Je n'ai pas vu grand chose de cette chute qui a mis, entre autres, Mathieu van der Poel au sol. C'était derrière moi. Mais c'était une course nerveuse et encore plus à l'arrivée sur les pavés. J'ai néanmoins réalisé ma meilleure course de ce début de saison. Ça veut dire qu'il y a encore de belles choses à venir cette saison. La confiance va encore augmenter. Je participerai à Milan-Sanremo pour engranger de l'expérience. Je serai là aussi pour épauler mes leaders. Ensuite, je participerai à l'E3. Concernant Gand-Wevelgem, je ne sais pas encore si j'y participerai ou non".