Jason Osborne, le rameur qui devient le premier champion du monde de cyclisme virtuel - © Twitter (@UCI_cycling)

Jason Osborne, le rameur qui devient le premier champion du monde de cyclisme virtuel - Championnat... L'Allemand Jason Osborne a remporté mercredi la première édition des championnats du monde de cyclisme virtuel, nouvelle discipline en vogue à mi-chemin entre esport et vélo traditionnel. Osborne, 26 ans, avait déjà été sacré champion du monde mais dans une autre discipline, en tant que rameur et à bord d'un aviron ! Jason Osborne a réussi à battre les quelques coureurs professionnels du World Tour, comme Thomas De Gendt ou Victor Campenaerts, qui avaient choisi de participer à cette course. "Je sais me faire très mal dans l'effort, et évidemment Zwift n'est pas comparable au cyclisme extérieur. Il se passe tellement plus de choses. Sur Zwift, c'est l'expérience qui gagne, celui qui maitrise le mieux la plateforme, les gars qui savent comment faire la course", a déclaré le vainqueur qui a devancé deux coureurs danois : Anders Foldager et Nicklas Pedersen. Le Belge Lionel Vujasin, spécialiste de la discipline, s'est classé 6ème.