Jannik Steimle s'impose à Koolskamp après une "semaine surréaliste"

Un contrat de deux ans lundi et une victoire, la première sous le maillot de Deceuninck-Quick Step, vendredi au Championnat des Flandres (1.1) à Koolskamp. On peut dire que l'Allemand Jannik Steimle a connu une semaine faste.

"Il y a d'abord eu ce contrat de deux ans, puis la victoire à la kermesse de Vichte, et maintenant la Championnat des Flandres. C'est vraiment une semaine surréaliste", a déclaré Jannik Steimle, qui a rejoint la formation de Patrick Lefevere comme stagiaire début août. "Je suis heureux de rouler pour cette équipe les deux prochaines années. Je considère cette équipe comme une grande famille. Aujourd'hui, toute l'équipe m'a encouragé", dit le coureur allemand de 23 ans qui s'est imposé après avoir accéléré à 8 km de l'arrivée. "Je voulais tenter quelque chose. J'ai tout donné. Dans l'oreillette on me disait de ne pas me retourner et d'y aller à fond. Plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai quand même pu m'imposer".

Le Néerlandais Timo Roosen (Jumbo-Visma) est parti en contre, mais il termine 2e à 1 seconde de Steimle. "J'ai tout donné dans la finale mais j'ai été un rien trop court pour pouvoir rattraper Jannik Steimle", dit Timo Roosen, 26 ans. "Il y avait moyen de faire mieux. Jumbo-Visma a animé toute la course. Jonas Rickaert et moi-même sommes partis en contre mais un coureur de Deceuninck-Quick Step s'est joint à nous pour soutenir Steimle. J'ai tenté ma chance dans le dernier kilomètre, je me suis approché petit à petit mais l'Allemand est allé au bout".

Vainqueur l'an dernier à Koolskamp, le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) doit cette fois se contenter de la 3e place. "L'équipe fat 2 et 3, c'est dommage mais c'est comme ça", dit le sprinter de 26 ans. "Je comptais sur mon sprint mais un Deceuninck-Quick Step a attaqué. Timo Roosen a réagi mais il était trop court. Dommage. J'aurai une nouvelle chance demain (samedi) avec la Primus Classic".