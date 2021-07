"Jan Bakelants mérite son tiramisu et Lorenzo Rota sa pizza" se réjouit Jean-Luc Vervier, chef cuisinier chez Intermarché-Wanty-Gobert

Ce mardi dans Complètement Tour, David Houdret a reçu dans l’émission Jean-Luc Verviers, chef cuisinier chez Intermarché-Wanty-Gobert. Depuis les fourneaux, le cuistot a mis en avant comment ceux qui nourrissent les cyclistes vivent ce Tour de France.

"C’est une course contre-la-montre, surtout les jours de repos parce qu’il y a 3 repas et ça fait pas mal de travail" explique le cuisinier. "Les coureurs mangent des choses allégées et on doit trouver des solutions pour que ce soit bon. Il y a aussi des régimes alimentaires différents. Mais on fait notre possible pour donner du plaisir à table."

Durant cette 16e étape, des coureurs de la formation belge se sont mis en avant et vont donc être chouchoutés par le chef. "Jan Bakelants mérite son tiramisu et Lorenzo Rota sa pizza. Ils en rêvaient. On veut que les coureurs soient bien sur le vélo. Après deux semaines de course ça commence à tirer dans les jambes et dans le mental. La nourriture est donc importante."

Tout au long de ce Tour de France, Jean-Luc Verviers a à sa disposition un foodtruck qui le suit de ville en ville. Il y cuisine en suite local. "Avec Intermarché-Wanty-Gobert on essaie de trouver des produits régionaux. On a notamment été voir les chèvres, les abeilles pour le miel, on va bientôt voir les truites,… On fait plein d’étapes et j’utilise ensuite ces produits. On a donc des produits de frais et de qualité."

Et en bon cuisinier, il peut aussi officier en tant que boulanger quand il le faut. "Aujourd’hui j’ai dû préparer le pain parce que je n’avais pas la qualité que je voulais. J’ai toujours de la farine et du levain pour faire du pain de qualité."