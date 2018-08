Jakobsen règle Kittel et Ewan et gagne la 1ère étape du Binckbank Tour

Fabio Jakobsen a remporté la première étape du Binckbank Tour à Bolsward, aux Pays-Bas. Le jeune sprinter néerlandais s'est montré le plus rapide d'un peloton coupé en deux par une grosse chute dans les derniers kilomètres. Il est également le premier leader de ce Tour du Benelux.



Le coureur de Quick Step a lancé le sprint à un peu plus de 200m de la ligne. Il a résisté jusqu'au bout et a devancé l'Allemand Marcel Kittel (Katusha) et l'Australien Caleb Ewan (Michelton-Scott). Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 8e et 9e, intègrent le top 10 et sont les premiers belges.



Sous une pluie battante, une échappée de six hommes (Thomas Sprengers, Dries De Bondt, Dimitri Peyskens, Julius Van den Berg, Manuele Boaro et Elmar Reinders) s'est dessinée et est restée devant le peloton jusqu'à 12 kilomètres de la ligne. La tentative en solitaire de Jan Willem Van Schip (Roompot) n'a pas suffi à infléchir un scénario attendu. La victoire s'est jouée au sprint même si une importante chute collective est venue perturber le final.



Jakobsen, un des protégés de Patrick Lefevere, enlève son quatrième bouquet de la saison après ses victoires à Nokere, au Grand Prix de l'Escaut et dans la première étape du Tour des Fjords.



Au Général, Jakobsen s'installe en tête en enfile le maillot de leader. Il est suivi à 4 secondes par Marcel Kittel. Elmar Reinders, qui a grappillé des bonifs dans le kilomètre en or, est 3e à 5 secondes?



Ce mardi, le classement général devrait rapidement être chamboulé avec le chrono de Venray (17.7 km).