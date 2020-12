Jakobsen pas encore prêt à rencontrer Groenewegen : "Je vais d'abord voir comment se passe ma revalidation"

C'est assurément l'une des (tristes) images de l'année cycliste 2020. Celle de Fabio Jakobsen, lancé à toute allure au sprint de la 1e étape du Tour de Pologne, et propulsé dans les barrières par un geste insensé de son adversaire et compatriote Dylan Groenewegen. Lourdement touché et alors qu'il a entamé une longue revalidation, Jakobsen s'est confié à Algemeen Dagblad, un média néerlandais.

Le sprinteur batave espère au fond de lui pouvoir reprendre la compétition en mars, mais "il est plus réaliste de dire que ce sera pour le mois d'août."

Concernant une éventuelle rencontre avec Dylan Groenewegen, Jakobsen s'est montré plus évasif, affirmant ne pas encore être prêt. "J'attends d'abord de voir comment évolue ma revalidation. Rien n'indique pour le moment que je ne pourrai pas effectuer mon retour, mais est-ce que ce sera à 100% ? Je ne pourrai le dire qu'en essayant", a expliqué le jeune coureur, 24 ans, qui trouve la suspension de Groenewegen longue, mais justifiée. Jakobsen voudrait que son accident serve à quelque chose et que l'on mette fin au "Far West" des sprints massifs.

"Dylan a mis la vie de quelqu'un d'autre en danger en sprintant comme ça. Nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Il faut se débarrasser de ce 'Far West' et de cette idée que l'on peut sprinter sans faire attention aux coureurs à côté de vous. J'espère que cela créera un vrai précédent et que le prochain en faute écope d'au moins six mois de suspension."

Dans le dossier de l'accident, il faut encore déterminer les responsabilités. "Plusieurs parties sont concernées, Dylan, bien sûr, son employeur, Jumbo-Visma, l'organisation du Tour de Pologne et l'UCI (l'Union cycliste internationale)", détaille Fabio Jakobsen. "Permettez-moi d'être très clair, mes blessures sont très graves, à cause de la vitesse, mais aussi en raison des barrières, qui ne m'ont pas retenu, mais qui se sont effondrées. Si je reviens au plus haut niveau, cela faciliterait les choses, mais que se passerait-il si je ne peux plus faire du vélo, qui va payer mon salaire ?"