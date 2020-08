Jakob Fuglsang s'adjuge le 114e Tour de Lombardie

Jakob Fulgsang (Astana) a inscrit son nom au palmarès du 114e Tour de Lombardie. Cette édition a été marquée par la lourde chute de Remco Evenepoel.



Le Danois, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, a été le plus fort de le final. Il a fait la différence dans la dernière ascension pour terminer en solitaire à Côme. Il a devancé George Bennett (Jumbo-Visma) et Bauke Mollema (Trek), tenant du titre.



Ben Hermans (Israël-Start Up Nation) se classe 9e et premier Belge à 6 minutes du vainqueur.