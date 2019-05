Jack Bobridge avoue l'usage de drogue récréative pendant sa carrière

L'Australien Jack Bobridge, triple champion du monde de cyclisme sur piste, a avoué avoir consommé de la drogue à des fins récréatives au cours de sa carrière devant les tribunaux australiens, a révélé le site spécialisé Cyclingnews, jeudi. Bobridge a dû comparaître en justice parce qu'il est soupçonné de trafic d'ecstasy, une accusation qu'il nie officiellement.

Bobridge, 29 ans, a déclaré qu'il avait pris les drogues - XTC et cocaïne - avec deux coéquipiers, alors qu'il préparait des courses sur route en Europe entre 2010 et 2016. L'Australien a donné au tribunal les noms des deux coureurs impliqués, mais ils n'ont pas été révélés.

Bobridge a dit que le trio a pris les médicaments en préparation pour les courses sur route, sachant que les traces auraient disparu de leur corps le jour de la course. Il a nié l'avoir utilisé avant ou pendant les Jeux Olympiques de Pékin (2008), Londres (2012) et Rio de Janeiro (2016), auxquels il a participé à chaque fois.

L'Australien a indiqué qu'il se procurait la drogue auprès de fans. Les médicaments l'ont aidé à combattre la douleur qu'il souffrait d'arthrite, une maladie qu'on lui a diagnostiquée à l'âge de 19 ans. Les seuls médicaments légitimes contre l'arthrite, qui ne figuraient pas sur la liste des médicaments dopants, lui procuraient une fatigue chronique. L'arthrite a également été la raison pour laquelle Bobridge a mis fin à sa carrière cycliste en 2016.

Après avoir quitté sa carrière, Bobridge a dit qu'il était tombé dans un trou noir et que son mariage était en péril. En 2017, il a été arrêté pour la première fois par la police australienne. Il a été accusé de vendre de "grandes quantités" d'ecstasy (MDMA). S'il est reconnu coupable, une peine de prison l'attend.

Jack Bobridge a couru entre 2010 et 2016 pour diverses équipes de WorldTour telles que Garmin-Cervélo (2010-2011), Orica-GreenEdge (2012), Belkin (2013-2014) et Trek-Segafredo (2016). Il a notamment remporté des victoires d'étape sur le Tour Eneco (2010) et le Tour Down Under (2015) et deux titres australiens sur la route (2011 et 2016). Sur la piste, il a conquis trois titres mondiaux, deux en poursuite par équipes (2010 et 2011) et un en poursuite individuelle (2011). Aux Jeux de Londres et de Rio, il a gagné l'argent dans la poursuite en équipe.