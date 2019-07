Izou, le toutou du Tour de France

C’est un berger malinois. Il a 6 ans et il se prénomme Izou. Ce chien fait partie de la brigade cynophile du Tour de France. Cette brigade est composée de 2 instructeurs et de 4 chiens. C’est une équipe spécialisée dans la détection d’explosifs. Elle assure des missions de prévention sur le Tour.

Olivier Roussel et son fidèle compagnon travaillent pour la 1ère fois sur la grande boucle. Après des expériences sur Roland Garros et lors de l’Euro 2016, le Français apporte son expertise et son savoir-faire sur une épreuve cycliste. La mission de ce binôme ? Vérifier chaque jour tous les secteurs de la zone technique. Du podium aux vestiaires en passant par la tribune commentateur.