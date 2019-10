Iserbyt en démonstration à Gavere, la surprise Kastelijn s'impose chez les dames

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a enlevé la 3e manche du Superprestige de cyclocross dimanche à Gavere, où il s'est imposé avec 43 secondes d'avance sur le Néerlandais Lars van der Haar et 54 secondes sur Laurens Sweeck. Le Britannique Thomas Pidcock et Michael Vanthourenhout complètent le top 5.

Leader du classement général avant le départ, Quinten Hermans n'a terminé que 8e dimanche. Il cède sa place de leader à Lars van der Haar.

Chez les dames, c'est la Néerlandaise Yara Kastelijn (777) qui s'est imposée en solitaire, devant l'Italienne Alice Maria Arzuffi et la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado. Une autre Néerlandaise, Annemarie Worst, a pris la 4e place devant Laura Verdonschot, 5e et première Belge.

La championne du monde Sanne Cant a connu un offday total. Elle termine 14e et cède sa 1e place au classement général à Yara Kastelijn. Celle-ci mène désormais la danse avec 39 points, 1 de plus que Ceylin del Carmen Alvarado. Sanne Cant pointe désormais au 5e rang avec 29 unités.

La course juniors a vu Thibau Nys l'emporter devant Lennert Belmans et Yorben Laureyssen, qui reste leader au général.

La 4e des 8 manches du Superprestige se tiendra le 3 novembre à Ruddervoorde.