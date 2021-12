Intouchable, Wout van Aert remporte le cyclo-cross d’Heusden-Zolder, van der Poel abandonne

Sur un circuit plutôt sec et roulant, Wout Van Aert a pris un très bon départ tandis que van der Poel, pénalisé par sa position sur la grille, était encore à la traîne à la fin du premier tour (10e place).

Van Aert a très rapidement pris la tête, suivi de Toon Aerts et Quinten Hermans. Le champion de Belgique n'a pas mis beaucoup de temps à les semer en accélérant dans une montée glissante. Ceci lui a permis de se démarquer du peloton.

Van der Poel, un peu remonté, s’est retrouvé à hauteur de Aerts et de Thomas Pidcock mais le groupe était à 17 secondes derrière Wout au troisième tour.

Le champion de Belgique a tué la course à Zolder dès le quatrième tour qu’il a terminé avec 31 secondes d’avances sur ses poursuivants. Eli Iserbyt, leader du général, est passé second devant Pidcock mais bien loin de la tête pour autant.

Au quatrième tour, Le champion du monde Mathieu van der Poel semblait résigné. N’avait-il plus les jambes ? Il s’est arrêté et a laissé filer Van Aert et ses poursuivants. Le Néerlandais accusait plus de 45 secondes à ce niveau de la course.

Iserbyt, Pidcock et Hermans formaient toujours le trio de poursuivants au début du cinquième tour mais semblaient déjà ne plus avoir d’espoir de victoire à ce stade de la course.

Malgré une première chute, van Aert était à 55 secondes devant ses poursuivants au sixième tour. À ce niveau de la course, van der Poel était 17e avec plus de 2 minutes de retard… Le Néerlandais a finalement préféré abandonner la course.

Une minute derrière van Aert, la bagarre était rude entre le Britannique Tom Pidcock et le Belge Eli Iserbyt, vainqueur de trois des cinq premières manches du Superprestige. C’est finalement Pidcock qui a pris la deuxième place du podium devant Iserbyt à l’issue d’un dernier sprint.

Chez les Dames c’est Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) qui a remporté la sixième manche du Superprestige de cyclocross. La Néerlandaise s’est imposée devant sa compatriote Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal). Une troisième Néerlandaise, Annemarie Worst (777) a pris la troisième place.