Intermarché - Wanty-Gobert obtient sa licence WorldTour de l'UCI, les Français grincent des dents

L'équipe belge Intermarché - Wanty-Gobert a reçu sa licence WorldTour pour la saison prochaine. Ce qui devait être en principe une formalité a été en réalité plus compliqué que prévu en coulisse. L'équipe belge a racheté la licence de CCC, qui ne s'alignera plus, alors que Qhubeka a acquis celle de NTT. Vu qu'il y a 19 équipes World Tour, cela signifie qu'il ne reste que trois places pour le Tour de France prochain, qui se court à 22 équipes. Or Alpecin étant déjà assuré de disputer les trois grands tours vu sa première place au classement Continental Tour la saison dernière, il ne resterait que deux places sur le Tour de France... places que lorgnent Arkéa-Samsic, B&B et Total Direct Energie, des équipes françaises dont la grande partie de la visibilité médiatique se joue lors du Tour de France. Surtout pour Arkéa et B&B, des équipes bretonnes qui espèrent s'aligner sur un tour qui démarrera de... Bretagne. Tous grincent des dents et ont effectué un lobbying appuyé pour changer la donne.

Dans les faits, cela signifiera bien que cette troisième équipe belge en WorldTour après Deceuninck-Quick-Step et Lotto-Soudal s'alignera sur les trois grands tours ainsi que dans toutes les grandes classiques. La saison prochaine, elle sera emmenée par Jan Bakelants, ancien porteur du maillot jaune, Loïc Vliegen, vainqueur du Tour de Wallonie en 2019 mais aussi Louis Meintjes, sur lequel l'équipe belge compte beaucoup pour les classements généraux sur les grands tours.

L'équipe belge a consenti à beaucoup d'efforts pour se hisser parmi le gratin mondial du cyclisme, en réalisant notamment une augmentation de 30% de son budget. Une augmentation rendue possible grâce à l'arrivée d'un nouveau sponsor.