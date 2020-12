Intermarché-Wanty-Gobert obtient enfin sa licence : "On a été la chercher" confie Bourlart

Il aura donc fallu trois mois avant que l’ Union cycliste internationale ne valide (enfin) cette licence. Qu’est ce qui a fait que le processus ait autant tardé à se concrétiser ? "C’est la première fois qu’une situation comme celle-là se présente. Les licences UCI sont normalement délivrées pour trois ans, on est au milieu de ces trois ans, après la première année. En principe, ce n’est pas le but que les licences passent d’une équipe à l’autre mais ici c’était un peu différent, on a racheté la société qui possédait la licence et l’ensemble du projet CCC. C’était un nouveau cas qui ne s’était jamais présenté, donc ils ont dû réfléchir longtemps en interne et nous on a dû donner tous les arguments pour qu’ils acceptent notre venue en World Tour" renchérit Bourlart.

"C’est un véritable soulagement" confie-t-il d’entrée de jeu. "On a mis un peu de temps… c’est peu dire. Cela fait trois mois qu’on est occupé avec ce dossier. L’UCI était un peu sceptique, il a fallu qu’on mette beaucoup d’énergie et d’arguments dans la balance pour qu’ils acceptent notre candidature. C’est un beau cadeau de Noël."

Il aura fallu du temps, beaucoup de temps, mais l’essentiel est désormais acquis : Intermarché-Wanty-Gobert a enfin obtenu sa licence de la part de l’UCI et pourra donc rouler en World Tour, la "division 1" du cyclisme l’année prochaine. Et même si cette obtention fait grincer quelques dents du côté des équipes françaises , chez Wanty, l’heure est au soulagement… et à la préparation de 2021. Jean-François Bourlart , le team manager de la formation belge, s’est confié à notre micro.

Jean-François Bourlart soulagé après l'obtention de la licence pour Intermarché-Wanty-Gobert. - © DAVID STOCKMAN - BELGA

On l’évoquait auparavant, cette licence obtenue a été vue d’un très mauvais œil par certaines formations françaises. Alors y a-t-il eu un lobbying éventuel de ces équipes ? "Je ne sais pas" botte en touche Bourlart. "J’ai lu beaucoup de choses, notamment des directeurs d’équipes françaises qui fustigeaient cette décision, mais c’est comme ça, on a eu l’opportunité de le faire. Cela fait des années qu’on est dans les trois meilleures équipes de division 2, on a terminé une fois 3e, une fois 2e, trois fois 1e de ce classement sur les 5 dernières années, donc je pense que notre place à l’échelon supérieur on l’a méritée, on l’a forgée, on a été la chercher " confie Bourlart finalement.

L’obtention de la licence longuement retardée, cela a-t-il eu un impact sur la préparation de 2021 ? "On a pris un peu de retard mais l’essentiel des contrats et de l’organisation est bien en place. On sera prêts pour le stage et les premières courses de la saison sans problème."

Souvent invité pour participer aux principales courses, Wanty ne sautera donc pas forcément dans l’inconnu en 2021. Un avantage ? "Ce sera malgré tout une année de découverte. On connaît, certes, certaines courses comme le Tour de France, Paris-Nice ou les classiques d’un jour, mais toujours de manière séparée.

On ne se mettait donc pas un programme hyper chargé, on se limitait à ces quelques courses. En World-Tour, on sera obligé de rouler tout le programme. Cela veut dire de mettre en même temps une équipe sur Tirreno et Paris-Nice, rouler les Grands Tours, cela demande une organisation, un planning et un staff très important donc ce sera une vraie découverte" conclut-il.