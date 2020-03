Insultes, frasques et coups de sang : les (trop nombreux) dérapages de Moscon

Disqualifié de Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour avoir lancé son vélo sur Jens Debusschere, le coureur de l'équipe Ineos Gianni Moscon a commis un nouveau dérapage, qui s'ajoute à une liste déjà bien fournie.

L'incident avait échappé à la vigilance du jury des commissaires, il a été rattrapé par le "VAR du vélo" (le commissaire vidéo). A une soixantaine de kilomètres de l'arrivée à Kuurne, Gianni Moscon a balancé son vélo sur l'ancien champion de Belgique, Jens Debusschere. Un coup de sang qui en a entraîné un autre : à l'annonce de sa disqualification, le coureur italien a déchiré ses dossards. Avec une nouvelle sanction à la clé : 700 francs suisses d'amende et un retrait de 10 points UCI.

5è de Paris-Roubaix 2017, 3è du Tour de Lombardie la même année, 8è du GP de l'E3 en 2018, 4è des championnats du monde sur route en 2019, le talent de Moscon est indéniable. A 25 ans seulement, son palmarès ne demande qu'à s'étoffer. Le problème est de savoir si son employeur Ineos lui pardonnera encore longtemps ses écarts. Et même, en voyant plus loin, si d'autres équipes auront envie de donner leur chance à un coureur aussi imprévisible, ingérable, et dont les nombreux écarts bafouent fréquemment les valeurs de respect, véhiculées par le sport cycliste.

Insultes racistes, poussées et bousculades

L'incident d'hier ne constitue malheureusement pas un cas isolé, ni une première, dans les actes irréfléchis de Gianni Moscon.

Au Tour de Romandie 2017, un incident éclate à la fin de la 3è étape, remportée par Viviani. Moscon traite Kevin Reza (FDJ) de "nègre". L'équipe Sky (ex-Ineos) réagit en suspendant son coureur pour six semaines, pendant que le Suisse Sébastien Reichenbach, équipier de Reza, s'offusque sur Twitter : "Choqué d'entendre encore des imbéciles utiliser des insultes racistes dans le peloton pro. Vous êtes une honte pour notre sport."

A la manière de Lance Armstrong dans ses plus grandes années avec Filippo Simeoni (l'Italien avait "mouillé" Armstrong en évoquant ses rapports avec le sulfureux Docteur Ferrari, avant que le septuple vainqueur du Tour de France ne lui mène la vie dure...), le plat de la vengeance de Moscon va, en l'espèce, se manger froid.

Quelques mois plus tard, en effet, lors des Trois Vallées Varésines, Moscon se retrouve au cœur d'un nouveau scandale. Reichenbach chute lourdement, se fracture le coude et le bassin et...accuse Moscon de l'avoir volontairement bousculé. "Je porterai plainte contre Gianni Moscon parce qu'il m'a volontairement projeté à terre", déclare Reichenbach au "Nouvelliste", avant d'ajouter : "C'était volontaire. D'ailleurs, plusieurs coureurs ont vu la scène et sont prêts à témoigner en ma faveur. Il s'est délibérément jeté contre moi. L'accident aurait pu avoir de plus graves conséquences encore. Mon équipe, la FDJ, m'a encouragé à porter plainte. Elle me soutiendra."

Après la course, Moscon publie un tweet dans lequel il formule des excuses ("je suis désolé") pour l'accident et souhaite le "meilleur rétablissement" à Reichenbach.

Faute de preuves, Moscon est innocenté.

On croit la parenthèse refermée et le coureur assagi...mais le naturel de Moscon revient au galop lors du Tour de France 2018. Lors de la 15è étape, quelques kilomètres après le départ, Gianni Moscon assène un coup de poing (!) au Français Elie Gesbert, coureur de l'équipe Fortuneo, qui tentait de protéger l'échappée de son leader Warren Barguil. La sanction est immédiate : mise hors-course et suspension de 5 semaines, assorti d'un communiqué d'excuse de Moscon où le coureur fait profil bas...sans donner un mot d'explication sur les "motivations" du coup de poing.

Réinterrogé sur l'incident quelques jours plus tard, Gesbert n'avait toujours pas compris : "Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Les images parlent d'elles-mêmes, j'ai reçu un coup et les commissaires ont pris la décision de mettre Gianni Moscon hors course. J'ai été surpris de son comportement. Il ne s'est rien passé de mon côté, je suis resté à ma place et je n'ai rien fait de travers. Je n'ai rien à me reprocher."

L'année 2019 constitue une pause dans les frasques de Gianni Moscon avant que l'épisode de Kuurne ne rappelle le coureur italien aux bons souvenirs des suiveurs. Interrogé par le site spécialisé Cyclingnews, Jens Debusschere n'y va pas par quatre chemins pour décrire le comportement de Moscon : "Ce n'est pas juste cet incident, il y en a beaucoup plus. Si vous demandez autour de vous, dans le peloton, comment est la relation avec Moscon, 90% des coureurs réagiront négativement. Évidemment, il y a plus de respect dans le peloton pour les coureurs des grandes équipes. Vous leur donnez naturellement de l'espace. C'est le cas quand Quick-Step passe, mais aussi Ineos. Mais cela ne signifie pas que l'on doit commencer à pousser ! Il y a une grande différence quand on compare Moscon à un coureur comme Luke Rowe, qui se montre toujours très courtois. Ce n'est pas le genre Moscon, et je pense malheureusement que cela ne changera pas…"