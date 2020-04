Insta Live avec Philippe Gilbert ce jeudi à 18H00

Nous sommes le 2 avril 2020. Il y a trois ans jour pour jour Philippe Gilbert, ceint de son magnifique maillot noir-jaune-rouge de champion de Belgique, remportait le Tour des Flandres. Un incroyable souvenir. Cet anniversaire, Phil le " fête " confiné chez lui mais… avec vous !

Depuis quelques jours, la RTBF vous propose des directs sur Instagram avec des sportifs obligés de rester à la maison. Et ce jeudi, c’est Philippe Gilbert qui se prêtera au jeu de l’Insta Live entre 18 et 20 heures.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus et surtout depuis l’instauration d’une (longue) période de confinement, Philippe Gilbert a tenu à garder le contact avec ses supporters en postant, sur ses réseaux sociaux, de nombreuses photos et vidéos. Des photos et des vidéos toutes remplies d’optimisme. Car même s’il doit s’entraîner sur rouleaux, même s’il a des doutes sur la suite de la saison, même si la Belgique lui manque, le Liégeois garde le sourire !

On attend vos nombreuses questions (on compte sur vous pour qu’elles soient nombreuses !) sur Instagram @rtbfsport.