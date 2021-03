Ineos s’est refait une santé en Catalogne et illustre sa force de frappe avant les Grands Tours

En Catalogne, les Grenadiers se sont présentés avec une équipe très compétitive en montagne et ont choisi Adam Yates comme fer de lance. Et le grimpeur de Bury a répondu aux attentes. Vainqueur en solitaire au sommet de Vallter 2000 et très solide contre le contre-la-montre, il s’est rapidement construit un matelas confortable que son équipe 5 étoiles a pu gérer facilement.

Mais au-delà du succès de Yates en Catalogne, c’est toute l’équipe Ineos qui a retrouvé des couleurs pour envoyer d’excellents signaux en vue des Grands Tours. Deuxième du général à 45s, Richie Porte disputait de fait la première épreuve de sa saison après son abandon sur la première étape de Paris-Nice. A l’aise dans le rôle du suiveur, il a repris son rôle de dernier échelon à la fusée Ineos jadis emmenée par Christopher Froome (par ailleurs largué à 53 : 50 au général).

La liste des gregari de luxe ne s’arrête pas là pour Yates qui a pu compter également sur un Geraint Thomas (3e à 49s) en forme ascendante après son début de saison timide à Bessèges, au Var et à Tirreno. Et puis que dire de Richard Carapaz ? A plat ventre en montagne pour imposer un rythme soutenu à tout le peloton alors qu’il débutait à peine sa saison ! Un rôle également assumé par Rohan Dennis, vainqueur contre-la-montre lors de la 2e étape et déjà en mode 'Stelvio' lorsque la route s’élevait.

Face à cette armada, les Valverde, Almeida, Kelderman, Quintana et Chaves n’ont pu que ramasser les miettes. "On était ici avec de grandes ambitions et on fait 1, 2 et 3 au classement général", s’est réjoui Adam Yates dimanche "Difficile d’en dire plus, on a fait une course parfaite en équipe, toute la semaine, et aujourd’hui encore. On voulait gagner ce Tour, mais on ne pensait pas pouvoir placer trois gars sur le podium. C’est fantastique."

Déjà vainqueur 9 fois cette saison (contre 11 pour Jumbo-Visma et 13 pour Deceuninck-Quick Step), Ineos prépare gentiment son été et semble bien décidé à miser sur le collectif pour faire vaciller le duo slovène Pogacar – Roglic. Si le programme de Yates n’est pas encore défini, les coureurs présents en Catalogne devraient tous participer à la prochaine Grande-Boucle… avec en prime la participation du dernier vainqueur du Giro Tao Geoghegan Hart. Du beau monde qui a le potentiel pour faire sauter rapidement des équipiers précieux pour les autres prétendants à la victoire finale dans les Grands Tours.

►►► À lire aussi : Tour de Catalogne : le classement final