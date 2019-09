Ineos attire Richard Carapaz, vainqueur du dernier Giro

Alors que le Team Arkea-Samsic a annoncé l'arrivée de Nairo Quintana dans l'après-midi, un autre gros morceau de l'équipe Movistar quitte le navire. Il s'agit du vainqueur du dernier Giro d'Italia Richard Carapaz. L'Équatorien a signé - comme attendu - un contrat de trois ans avec le Team Ineos.

"C'est une grande opportunité de continuer mon développement en tant que coureur et de travailler avec une équipe qui devient de plus en plus forte chaque année", a réagi Carapaz.

A 26 ans, le grimpeur sud-américain veut encore "conquérir de nouvelles victoires" mais devra faire face à une concurrence interne très élevée. Avec Christopher Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal ou encore le jeune et talentueux Pavel Sivakov, certains devront mettre leurs ambitions personnelles de côté, à commencer sans doute par Carapaz.