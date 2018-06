Impey s'impose sur la 1ère étape du Critérium du Dauphiné, Kwiatkowski leader

Le coureur surpris par sa victoire

"Ça a été une dure journée, et d'ailleurs je ne me sentais pas bien dès mon réveil ce matin. Pendant la course, j'ai d'ailleurs dit à Edmondson de rouler pour lui plutôt que de se préoccuper de moi. Ça m'a surpris moi-même de me retrouver avec les meilleurs", a déclaré le coureur sud-africain de 33 ans après la course.

Impey ne boude cependant pas son plaisir. "Gagner une étape du Dauphiné, c'est génial, c'est une très belle course. Je sais que j'ai été un peu critiqué de ne pas avoir suffisamment de résultats ces derniers temps, alors s'imposer ici, c'est important. Ça n'avait pas bien marché sur le Tour de Catalogne ni pendant les classiques, alors cela me donne de la confiance pour la suite de la saison".

Impey s'est imposé au sprint devant le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), 5e de l'étape. Kwiatkowski est en tête du général avec 2 secondes d'avance sur Impey.

"Il ne fallait vraiment pas que je commette d'erreur dans le final, alors je me suis caché et j'ai essayé de prendre une bonne roue avant de fournir mon effort", dit Daryl Impey. "C'est ce qui m'a aidé. Je suis vraiment content d'avoir battu des clients comme Alaphilippe et Kwiatkowski. Demain, ce sera davantage pour les purs sprinteurs, mais ils ne sont pas très nombreux ici, alors je peux essayer quelque chose".