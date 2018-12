Ils nous ont quittés en 2018

Stars mondiales et légendaires, sportifs encore en exercice ou dirigeants, plusieurs figures du sport nous ont quittés en 2018.

Davide Astori - 04 mars Le défenseur international italien Davide Astori, capitaine de la Fiorentina âgé de 31 ans, est décédé dans la nuit du samedi 03 mars au dimanche 04 mars dans un hôtel d'Udine, où son équipe devait jouer un match de Serie A. Il est décédé d'un ralentissement du cœur, selon l'autopsie réalisée deux jours après. Formé à l'AC Milan, Astori a porté les maillots de Cagliari et de l'AS Rome avant de rejoindre la Fiorentina en 2015. Il a porté à 14 reprises le maillot de l'Italie.

Michael Goolaerts - 08 avril Le jeune coureur cycliste Michael Goolaerts est décédé le dimanche 08 avril à l'hôpital de Lille. Il y avait été transporté après avoir été victime d'un arrêt cardiaque lors de la 116e édition de Paris-Roubaix qu'il disputait pour la première fois. Le Campinois était âgé de 23 ans. Goolaerts est tombé dans le secteur pavé de Viesly. Le coureur a été réanimé sur place par l'équipe médicale de la course et les services d'urgence avant d'être transporté à l'hôpital universitaire de Lille par hélicoptère. Professionnel depuis la saison dernière chez Veranda's Willems-Crelan, Goolaerts avait terminé 9e d'A Travers la Flandre occidentale le 4 mars dernier. Il s'était encore mis en évidence lors du Tour des Flandres en participant à la première grande échappée du jour pendant cent kilomètres.

Henri Michel - 24 avril Ancien joueur et sélectionneur de l'équipe de France de football, Henri Michel est décédé à l'âge de 70 ans le 24 avril 2018. Élégant milieu de terrain, il comptait 58 sélections avec les Bleus, pour 4 buts. Il a évolué 16 ans à Nantes. Il avait par ailleurs été désigné Canari des 75 ans du club nantais, fondé en 1943. Pilier et fleuron du jeu à la nantaise, Henri Michel a disputé 640 rencontres et marqué 95 buts pour le FC Nantes, décrochant trois titres de champion (1973, 1977 et 1980) ainsi qu'une Coupe de France (1979).

Henri Michel a remporté en tant qu’entraîneur les Jeux Olympiques de football, en 1984. Il a également officié, entre autres, à la tête de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain, du Cameroun, du Maroc et de la Tunisie avant de terminer sa carrière en 2012 par un passage au Kenya.

Eric Geboers - 06 mai Eric Geboers - © PETER DECONINCK - BELGA L'ancien champion du monde de motocross Eric Geboers est décédé le 6 mai 2018 à l'âge de 55 ans. Porté disparu après avoir plongé de son bateau à 22h le dimanche dans le domaine Miramar à Mol alors que son chien se trouvait à l'eau, son corps sans vie a été retrouvé le lendemain. Eric Geboers a remporté son premier Grand Prix, le GP de France 125 cc, en avril 1980, devenant alors à 17 ans et 8 mois le plus jeune vainqueur d'une manche du championnat du monde de motocross. Le Kid", comme il était surnommé, a décroché son premier titre mondial en 125 cc en 1982, titre qu'il conservait l'année suivante. Il a ajouté trois autres couronnes mondiales à son palmarès, en 1987 en 250 cc et en 1988 et 1990 en 500 cc, devenant le premier pilote à avoir remporté un titre mondial dans les trois catégories de cylindrées. Cette performance lui valut le surnom de "Mister 875" (la somme de 125, 250 et 500). Lauréat du Trophée National du Mérite Sportif en 1988, Eric Geboers avait aussi remporté trois fois de suite le célèbre Enduro du Touquet en 1988, 1989 et 1990.

Après sa carrière, Eric Geboers a notamment été team manager de l'équipe Suzuki de son frère Sylvain, où il a eu comme pilotes Clément Desalle et Kevin Strijbos.



Irena Szewinska - 29 juin Irena Szewinska - © - - AFP La "Reine du sprint" polonaise Irena Szewinska, qui a notamment remporté sept médailles olympiques et battu plusieurs records du monde, est décédée d'un cancer à l'âge de 72 ans dans la nuit du vendredi 29 juin au samedi 30 juin, à Varsovie. Spécialiste du sprint (100 m, 200 m et 400 m), elle était aussi réputée pour ses performances au saut en longueur. Irena Szewinska a participé à cinq Jeux olympiques consécutifs entre 1964 et 1980. Elle a remporté sept médailles olympiques: trois en or, deux en argent et deux en bronze. Elle était membre du Comité international olympique depuis 1998.

Jimmy Duquennoy - 05 octobre Le coureur cycliste tournaisien Jimmy Duquennoy (WB-Aqua Protect-Veranclassic) est décédé inopinément le vendredi 5 octobre en soirée. Le coureur professionnel a été victime d'un arrêt cardiaque. Il avait 23 ans. Jimmy Duquennoy avait évolué, entre autres, au sein des clubs de Péruwelz-Bury et d'Ottignies-Perwez avant de passer dans les rangs des espoirs en 2015 dans l'équipe de formation wallonne Color-Code-Aquality Protect. Il était devenu professionnel en 2016 au sein de l'équipe Wallonie-Bruxelles-Group Protect, puis WB-Aqua Protect-Veranclassic. Équipier au sein de sa formation, il avait entre autres terminé à la 10e place de Arhnem-Veenendaal Classic en 2016 et d'A travers la Flandre occidentale cette saison. En 2017, il s'était classé 14e du tour de Münster Giro, 15e de Championnat de Flandre à Koolskamp et du Circuit du Houtland.

Vichai Srivaddhanaprabha - 27 octobre Vichai Srivaddhanaprabha - © LINDSEY PARNABY - AFP Le président de Leicester City, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, est décédé, ainsi que quatre autres personnes, dans l'accident d'hélicoptère qui s'est produit le samedi 27 octobre aux abords du King Power stadium. Rivaddhanaprabha était également le président du club belge de D1B d'Oud-Heverlee Louvain, qu'il avait racheté en mai 2017 via son groupe King Power. L'hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha s'est écrasé sur un parking à proximité du stade de Leicester après un match du championnat anglais. Le milliardaire se trouvait à son bord lors du crash vers 20h30. L'hélicoptère a décollé du terrain mais il a eu des problèmes avec son rotor de queue peu de temps après. Il est l'auteur d'un des plus grands contes de fée du football moderne. Roi des duty-free en Thaïlande, passionné de polo, l'homme d'affaires âgé de 60 ans avait racheté le petit club des Midlands en 2010 avant d'en faire six ans plus tard le plus improbable champion de Premier League de tous les temps. Cette victoire en 2016, défiant tous les pronostics - le club était donné gagnant du championnat à 5.000 contre un par les bookmakers au début de la saison -, avait comblé les rêves de gloire de supporters, habitués à languir en deuxième division. C'est la première fois que Leicester City décrochait ce titre depuis la création du club en 1884.