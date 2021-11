Ilan Van Wilder rompt son contrat avec DSM et débarque chez Deceuninck – QuickStep

La Team DSM et Deceuninck – QuickStep ont trouvé un accord concernant le transfert d’Ilan Van Wilder vers l’équipe belge annoncent-elles dans un communiqué commun ce jeudi soir. DSM a accepté de libérer Van Wilder de son contrat avec effet immédiat, permettant au coureur de retourner à ses racines belges.

Depuis plusieurs mois, le joueur avait clamé que des tensions existaient avec sa formation, la Team DSM. Ces frictions se sont, entre autres, accentuées lorsque le Belge n’a pas été sélectionné pour le Tour d’Espagne. Après ces nombreuses mésententes, le Jettois avait saisi le tribunal afin de rompre son contrat le liant à la World Team allemande.

Patrick Lefevere, directeur de l’équipe Deceuninck – QuickStep, a déclaré : "Nous sommes heureux de signer avec Ilan, un coureur qui, nous en sommes convaincus, peut progresser dans nos rangs et apporter quelque chose à l’équipe. Nous pensons qu’Ilan sera une valeur ajoutée à nos ambitions pour le classement général et nous sommes heureux qu’après de bonnes conversations avec l’équipe DSM, nous ayons pu le faire venir."

Iwan Spekenbrink, PDG de l’équipe DSM, s’est lui aussi exprimé : "Il était exclu qu’un coureur puisse tenter de se défaire d’un contrat par la force en faisant des déclarations publiques ou en impliquant un tribunal, et nous aurions refusé de faciliter un transfert de cette manière. Nous étions ouverts à la possibilité d’un transfert dans les règles de l’art et sur la bonne base. Il est bon de voir qu’Ilan et son agent ont permis aux deux équipes d’élaborer un transfert de manière correcte. Nous souhaitons le meilleur à Ilan et chez Deceuninck – Quick-Step".

Le Belge de 21 ans est devenu professionnel avec la Team DSM en 2020 et a signé un contrat de trois ans après avoir rapidement gravi les échelons. Il a terminé troisième du Tour de l’Avenir 2019 et semblait prêt pour une carrière prometteuse au sein de l’équipe enregistrée en Allemagne. Il avait décroché la médaille d'argent du contre-la-montre juniors des championnats d'Europe en 2018, année où il pris la 4e place de la course en ligne de l'Euro juniors. En 2020, il avait pris la médaille de bronze du chrono espoirs de l'Euro. Le voilà parti pour continuer à briller au sein de sa nouvelle équipe belge. Pépite à suivre.