Ilan Van Wielder, un des grands espoirs du cyclisme belge, a cassé son contrat avec la Team DSM. Le jeune coureur de 21 ans roulera les deux prochaines saisons sous les couleurs de l’équipe belge Deceuninck – Quickstep. Un moment clé dans la carrière de ce coureur taillé pour les grands tours. Le Brabançon, formé chez Lotto-Soudal, est devenu pro dans l’équipe DSM. Un premier contrat, qui a l'époque, a déjà montré les ambitions d'Ilan Van Wilder, comme l'explique notre consultant Gérard Bulens: "Il a été dans l'équipe Lotto-Soudal Developpement. Au moment de passer pro, l'équipe belge ne lui a pas donné toutes les garanties pour être un coureur de grand tour".

"Van Wilder a vécu dans l’ombre d’Evenepoel"

Van Wilder a choisi d’accepter un contrat de 3 ans dans l’équipe World Tour DSM : "On lui a sans doute donné plus de garanties sur un gros programme. Il a signé pour trois ans et puis l’enthousiasme est un peu passé. Malgré ses énormes qualités, il s’est rendu compte que passer d’espoir à pro, c’est n’est pas aussi simple. C’est un bon rouleur en contre-la-montre. Il est excellent en montagne. Mais ce n’est pas suffisant pour réussir vraiment, pour ce coureur qui a vécu dans l’ombre de Remco Evenepoel". Sa non-sélection sur la dernière Vuelta semble avoir été la goutte d’eau qui a poussé le coureur belge à mettre les voiles. Le jeune louveteau se retrouve donc à présent dans le Wolfpack, un moment clé dans la carrière du coureur, comme le confirme Gérard Bulens : "Ça passe ou ça casse. Ou il devient un des leaders avec Mauri Vansevenant et Remco Evenepoel pour les grands tours, ou alors ça casse et il continue sa carrière s’il le veut bien comme équipier. Ils sont trois et il y a trois grands tours donc je suis persuadé qu’il peut réussir".

3 images Le Belge Remco Evenepoel et le Belge Ilan Van Wilder célèbrent après le contre-la-montre individuel juniors masculin des Championnats du Monde Route UCI Cyclisme 2018 à Innsbruck. © Tous droits réservés

"Levefere fait dans les jeunes belges de grande qualité"

Gérard Bulens se réjouit du boulot réalisé par Patrick Lefevere pour attirer des jeunes pépites belges dans l’équipe Deceuninck- Quick Step : "Malgré un budget restreint par rapport à UAE et par rapport à INEOS, Patrick Lefevere fait dans les jeunes belges de haute qualité. C’est bien pour l’équipe mais aussi pour les supporters. On supporte plus facilement des Van Wilder, Evenepoel ou Vansevenant que des coureurs étrangers".

"L’esprit de meute du Wolfpack c’est une réalité, ça crée une émulation"

Pour notre consultant vélo, Van Wilder a fait le meilleur choix de carrière possible : "Il a beaucoup à gagner. C’est une équipe où il y a une émulation naturelle. L’esprit Wolfpack c’est une réalité. Y a des coureurs qui s’en vont de là et qui n’en touchent plus une, je pense à Terpstra et à d’autres coureurs aussi. Et ceux qui reviennent retrouvent un plaisir de courir. Cavendish a retrouvé le plaisir de courir alors que l’année dernière, il était en pleurs en pensant que c’était la fin de sa carrière. Donc je pense que Van Wilder a tout à gagner. Il est revanchard et il va vouloir montrer à son ancienne équipe qu’elle a eu tort de ne pas lui faire confiance sur les grands tours".

"Evenepoel et Van Wilder n’ont aucune raison de se jalouser"

Les deux coureurs ont le même profil. On imagine donc mal les voir évoluer sur les mêmes courses : "Je pense qu’ils vont se croiser sur certaines courses. Ils se connaissent tous les deux depuis très longtemps, ils ont couru ensemble chez les jeunes en équipe nationale. Ils sont tous les deux Brabançons. Ilan a toujours été un peu derrière Remco. Et cela peut être un avantage pour lui parce qu’il peut véritablement éclore maintenant. Ils n’ont aucune raison de se jalouser", confie Gérard Bulens.

3 images Le Belge Remco Evenepoel et le Belge Ilan Van Wilder photographiés en action lors de la course en ligne juniors masculine des Championnats du Monde Route UCI 2018 à Kufstein, Tirol, Autriche, jeudi 27 septembre 2018. © Tous droits réservés

"Une victoire d’étape dans la montagne et un bon classement sur un grand Tour"

Gérard Bulens est impatient de voir le nouvel équipier de Remco Evenpoel à l’œuvre :"Un bon classement général dans un grand tour et une victoire d’étape dans la montagne ce serait une réussite dans une équipe qui n’est pas orientée vers les grands classements dans les grands tours".

