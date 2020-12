Il y aura 4 équipes belges au départ Tour de France 2021 : comme il y a 30 ans !

Tour de France 1991, il y avait quatre équipes belges au départ : Lotto-Superclub, Histor-Sigma, Weinmann-Eddy Merckx et Tonton Tapis-GB-Corona (sic). Tour de France 2021, il y aura quatre équipes belges au départ : Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal, Intermarché Wanty-Gobert et Alpecin-Fenix. Voici, en un clin d’œil, le Bilan 2020 de ces équipes et les perspectives pour l’année qui vient.

Le Wolfpack numéro un mondial

Patrick Lefevere est un homme heureux. Deceuninck-Quick Step occupe le premier rang au classement mondial et détient, une fois encore, le record de victoires (31) dont 11 en World Tour parmi lesquelles trois étapes du Tour de France. Étonnamment, le Wolfpack n’a remporté aucun monument. Julian Alaphilippe, 2e à Sanremo et trop nerveux à Liège, est tombé au Tour des Flandres, comme Remco Evenepoel au Tour de Lombardie. Un constat (largement) compensé par le titre mondial conquis par le pétillant français à Imola.

En 2021, l’équipe ne changera pas beaucoup. Un seul départ : Bob Jungels (AG2R-Citroën) et deux arrivées : Josef Cerny, vainqueur d’une étape sur le Tour d’Espagne, et Mark Cavendish dont on peut s’interroger sur le rôle qu’il aura à jouer. Son expérience pourrait être utile au jeune sprinter argentin Alvaro Hodeg et à l’infortuné Fabio Jakobsen. 2021 pourrait aussi être une année un peu stressante pour Patrick Lefevere, les contrats avec ses principaux sponsors arrivant à leur terme. Une chose est certaine, il est exclu de s’aligner au départ du prochain Tour de France avec Alaphilippe, Sam Bennett et Evenepoel. Ce dernier sera solidement épaulé en montagne avec Joao Almeida (la révélation du Giro), Andrea Bagioli, Fausto Masnada, James Knox et l’inusable Dries Devenyns

Lotto Soudal : Caleb Ewan, Mister 58%

Entre ses performances dans les grands tours et dans les classiques, l’équipe Lotto Soudal présente un bilan contrasté. Les résultats de Caleb Ewan (lauréat de deux étapes du Tour de France) et de Tim Wellens (deux étapes au Tour d’Espagne) compensent une saison plus décevante dans les classiques où les hommes de John Lelangue n’ont pas existé, à l’exception du Grand Prix de l’Escaut (Ewan encore). L’équipe a remporté 12 succès dont 7 (58%) pour le seul Caleb Ewan. Elle a aussi eu la malchance de n’avoir pratiquement jamais pu compter sur un Philippe Gilbert à 100%. Les révélations de Harm Vanhoucke au Tour d’Italie et de Florian Vermeersch à Gand-Wevelgem et au Tour des Flandres vont dans le sens d’un sacré rajeunissement des cadres.

Le budget revu à la baisse, l’effectif 2021 sera composé de 27 coureurs parmi lesquels 16 auront moins de 25 ans. Au rayon des arrivées, on recense dix jeunes dont six sont issus du noyau des espoirs. On sera curieux de voir qui pourra épauler Gilbert et John Degenkolb (un autre grand malchanceux cette année) dans les classiques.

Bourlart emmène Vliegen en World Tour

Quatre succès : Xandro Meurisse à Murcie, Loïc Vliegen au Tour du Doubs et Danny van Poppel à la Gooikse Pijl, mais pas une seule victoire en World Tour, le bilan est un peu décevant pour les troupes de Jean-François Bourlart et Hilaire Van der Schueren. A l’arrivée une troisième place au classement pro-continental qui n’offrait pas beaucoup de perspectives… jusqu’au rachat de la licence de l’équipe CCC. D’un coup de baguette magique la belle association Wanty-Gobert se retrouve en World Tour et avec la garantie de participer à toutes les grandes épreuves du calendrier international. Dans la foulée, Bourlart décrochait un nouveau partenaire principal.

L’effectif 2021 de Intermarché Wanty Gobert comptera beaucoup de nouveaux coureurs dont les grimpeurs Louis Meintjes (deux fois 8e du Tour de France), Jan Hirt et Laurenzo Rosa mais on compte aussi beaucoup sur les arrivées de Valerio Piva comme Directeur sportif et de Aike Visbeek à la tête de la cellule performance.

Alpecin devance… 8 équipes World Tour !

Alpecin-Fenix termine la saison 2020 devant huit équipes World Tour ! Elle est donc, de loin, l’équipe pro-continentale numéro un ! Elle le doit évidemment en grande partie à Mathieu van der Poel, vainqueur d’un monument, le Tour des Flandres. Alpecin a remporté cinq victoires World Tour… dont quatre pour le champion des Pays-Bas. Tim Merlier a gagné trois fois dont un sprint sur les routes de Tirreno-Adriatico. Les frères Roodhooft dirigent aussi désormais trois champions nationaux sur route : Dries De Bondt en Belgique, Mathieu van der Poel aux Pays-Bas et Marcel Meisen en Allemagne.

Le groupe sera bien renforcé en 2021 avec l’arrivée de trois jeunes belges : le sprinter Jasper Philipsen, Lionel Taminiaux et Edward Planckaert, ainsi que les expérimentés Xandro Meurisse, Laurens De Vreese et Silvan Dillier. Van der Poel et son équipe n’ont jamais disputé un grand tour. Avec la perspective pour le petit-fils de Raymond Poulidor de réussir là où son glorieux papy a toujours échoué : porter au moins une fois le maillot jaune.