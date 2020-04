Il y a vingt ans jour pour jour, le "Roi Lion" ressuscitait sur Paris-Roubaix

En 1998, il avait quitté Paris-Roubaix blessé, au bord de l'amputation, avec une rotule fracturée. Deux ans plus tard, Johan Museeuw, le Lion des Flandres, revient sur l'épreuve et prend sa revanche de la plus belle des manières, en remportant pour la deuxième fois l'Enfer du Nord.

Jamais Johan Museeuw n'est parti d'aussi loin pour remporter une victoire. Après avoir attaqué à 53 kilomètres de l'arrivée, du côté de Mons-en-Pévèle, pour prendre la roue de l'Américain Frankie Andreu qui s'était porté en tête, le Belge dépose l'Américain avec une facilité déconcertante. "C'était, je crois le moment juste" a affirmé Museeuw à son arrivée "D'abord parce que j'avais beaucoup d'équipiers derrière, et je sais que Tafi, Zanini, Steels ont beaucoup travaillé, ensuite parce qu'Andreu comptait aussi quatre US Postal dans ce groupe. Je savais que la poursuite serait compliquée, et même si c'était long, j'ai préféré y aller. J'ai vite vu qu'Andreu était fatigué, j'ai dû le laisser..."