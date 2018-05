Il y a 40 ans, Johan De Muynck dernier vainqueur belge d'un grand tour

Qui est le dernier coureur belge vainqueur d'un grand tour ? Eddy Merckx, non. Lucien Van Impe, non. Freddy Maertens, non. Johan De Muynck, oui. Le nom n'est pas le plus connu, d'ailleurs De Muynck le reconnait lui-même : "On ne se souvient pas de moi ? C'est normal. J'ai peut-être roulé dans la pire période finalement... Il y avait tellement de bons coureurs belges : Merckx, De Vlaeminck, Godefroot, Sercu, etc... trop de bons coureurs ! J'ai gagné il y a très longtemps, trop longtemps. On oublie au fur et à mesure. Et moi j'ai toujours voulu rester discret, c'est mon caractère".

En mai 1978, Johan De Muynck remporte à Milan le Tour d'Italie (en 1976, il s'était déjà classé 2ème). La plus grande victoire de sa carrière. Parmi ses succès, on retrouve également une Flèche Brabançonne (1973) et un Tour de Romandie (1976). Mais ce n'est clairement pas le plus beau palmarès du cyclisme belge. Alors comment Johan De Muynck a-t-il remporté ce Giro 78 ?



"Facile... (il sourit) Dès le deuxième jour, je prends le maillot rose. Et puis je le garde jusqu'à la fin", explique Johan De Muynck. "Sur cette 2ème étape, je suis parti dans une petite montée située à 30km de l'arrivée. J'ai lâché tout le monde, et j'arrive seul à l'arrivée. A ce moment tous mes adversaires pensent pouvoir me reprendre le maillot dès le lendemain avec le chrono. Mais je l'ai gardé, jusqu'à la fin".

Au départ de la course, Johan De Muynck était désigné comme le lieutenant de Felice Gimondi dans l'équipe italienne Bianchi-Faema. Résultat, quand il gagne à Milan, on crie à la belle victoire du gregario, du porteur d'eau. Mais Johan ne voit pas les choses de cette manière. "Moi je ne vois pas cette victoire comme la victoire d'un équipier. C'est vrai que Felice Gimondi était le leader théorique de notre équipe. Mais quand il a senti qu'il n'était pas bien, c'est lui qui a décidé et qui a dit: maintenant on va rouler pour toi".