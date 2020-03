Il y a 30 ans : 1er Milan-Sanremo et 1ère rencontre avec Eddy Merckx - Cyclisme - 20/03/2020 Vendredi 16 mars 1990. Milan-Sanremo est la première grande course cycliste internationale que je vais commenter. Je suis évidemment un peu stressé au moment de débarquer vers 18 heures à Milan, à l’hôtel Al Duomo, situé en plein centre ville à 150 mètres à peine de la place du Dôme. C’est là que Théo Mathy, mon prédécesseur, avait ses habitudes. Je ne prends même pas le temps de défaire mes valises, je commence à travailler, à revoir les palmarès, les derniers résultats lorsque… le téléphone sonne.

C’est la réception et une voix me dit dans un italien chantant " Il Signore Merckx vi aspetta presso la reception ". Je réponds : " Scusi ? C’est une blague ? " Non ! C’est bien le grand Eddy Merckx, en chair et en os, qui m’attend dans le hall de l’hôtel. Je descends, je salue poliment Mr Merckx qui me lance " viens gamin, on va manger ". Rouge pivoine et très embarassé, je lui réponds en bredouillant que c’est impossible, que je ne suis pas prêt pour le reportage du lendemain, que c’est bien gentil mais que cela ne va pas être possible. Mais on ne négocie pas avec le Cannibale. Dans mon dos, Marc Jeuniau, le chef des sports, celui qui m’a choisi, avait appelé Eddy et lui avait glissé dans l’oreille " occupe-toi du petit ".

Durant le court trajet en taxi, je n’ose même pas ouvrir la bouche tant je suis impressionné. Nous arrivons ensuite dans un restaurant milanais entièrement dévolu à la gloire de Merckx. Il y a des photos de lui partout. En Italie, Eddy est un demi-Dieu, peut-être même un Dieu tout court. Durant des années, il a couru sous le maillot Molteni, d’une firme italienne et il y a conservé, même des décennies après l’arrêt de sa carrière, une incroyable popularité. Au moment de m’assoir, je m’apperçois qu’une troisième personne nous attend. Merckx a invité Roger De Vlaeminck," Monsieur Paris-Roubaix ", trois fois vainqueur de Milan-Sanremo. Nous voilà confortablement installés. A nous trois, on a gagné 10 Milan-Sanremo : 7 pour Eddy et 3 pour Roger !

Durant tout le repas, j’assiste à un merveilleux mano à mano entre les deux champions. Je suis abreuvé d’anecdotes tantôt en français tantôt en néerlandais ou en italien. Le vélo, ses coulisses, ses coureurs. Je parle peu, mais j’écoute attentivement. La soirée est absolument magique.

La nuit est courte mais je m’endors avec des étoiles dans les yeux. Je me lève à l’aube car la Primavera est la classique qui démarre le plus tôt et la route est longue pour rejoindre Sanremo. Ce 17 mars 1990, dans la tribune des commentateurs, Eddy Merckx est donc installé à mes côtés sur cette célèbre via Roma qui l’a vu triompher sept fois. La météo est exécrable. Il pleut abondamment sur mes feuilles. Mes notes, manuscrites à l’encre, deviennent totalement illisibles (depuis cette mésaventure, j’ai pris l’habitude de plastifier mes documents). Peu importe, après à peine une demi-heure de reportage, un violent coup de vent emporte mes papiers. Place à l’improvisation totale. C’est un fabuleux bizutage et cela me permet de réaliser à quel point le repas de la veille à Milan fut précieux.