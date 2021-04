Il y a 20 ans, Rik Verbrugghe remportait la Flèche Wallonne

Au moment d’aborder la côte de Bohissau , située à environ 25 kilomètres de l’arrivée, Verbrugghe saisi sa chance : "L’équipe était en train de rouler et j’ai alors attaqué. Il n’y a personne des favoris qui a suivi parce que j’ai un peu surpris tout le monde qui pensait qu’on allait simplement boucher le trou, mais en fait, l’écart, c’est moi qui l’ai bouché moi-même. Quand je suis revenu sur l’échappée, j’ai pris tout de suite les commandes et j’en ai vu trois, quatre, qui devaient lâcher tout de suite. J’ai bien senti que j’étais le plus fort et que c’était à moi de prendre la course en main et de ne pas laisser revenir les favoris derrière. J’ai demandé d’avoir du soutien de ce qu’il restait de l’échappée, mais ils ont bien senti que j’étais trop fort et il ne voulait pas rouler avec moi parce qu’ils savaient qu’ils allaient être battus avec moi. C’est vrai que j’ai dû faire tout, tout seul, et il fallait en garder sous la pédale pour les éliminer parce qu’il ne faut pas non plus penser, même si on a un jour de grâce, que l’on peut lâcher tout le monde comme ça. Il fallait un peu doser ces efforts et je pense que là, Claudy m’a vraiment beaucoup aidé dans l’approche du Mur et comment aborder cette dernière montée finale".

Une stratégie qui est alors mise en place, mais qui devra tout de même être modifiée pendant la course : " Claudy Criquielion avait analysé tout ça et puis, en cours de route, il y avait une grosse échappée qui était partie avec des coureurs comme Ivan Basso qui étaient quand même très dangereux. C’est vrai qu’on a dû adapter un peu la stratégie en course, mais l’équipe a dû rouler pour réduire l’écart," s’est rappelé Rik Verbrugghe.

Retour le 18 avril 2001. Avant de prendre le départ, le coureur belge avait l’esprit revanchard : "L’état d’esprit à ce moment-là, c’était que, l’année d’avant je faisais deuxième et donc je n’avais qu’un but en tête, c’était de gagner. Mais c’est vrai qu’on avait mis une stratégie en place et tout s’était déroulé parfaitement donc c’était surtout cette mentalité de gagner qui était en tête avant le départ."

Le coureur de Lotto entame alors la mythique ascension du Mur de Huy, il reste moins d’un kilomètre et il se sépare d’un Ivan Basso qui craque et ne peut plus le suivre. "Ce qu’il fallait éviter, c’était de prendre les virages à la corde parce qu’on a plutôt tendance, sur une montée, de prendre le chemin le plus court et le chemin le plus court n’est peut-être pas l’idéal donc c’était bien d’agrandir ces virages pour justement avoir les pourcentages les moins élevés dans la montée du Mur de Huy."

Au sommet du Mur de Huy, c’est le poing levé que Rik Verbrugghe s’impose en solitaire, 12 ans après son directeur sportif de l’époque, Claudy Criquielion. "C’est la première course que je suis allé voir en tant que gamin, en vélo, sur le Mur de Huy. Et ça marque toujours un peu plus les esprits dans son jardin de pouvoir gagner," a raconté le vainqueur de l’édition 2001.