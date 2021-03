Il y a 10 ans, Philippe Gilbert lançait son fantastique printemps 2011 en gagnant les Strade Bianche

Quand Phil se présente au départ des Strade Bianche 2011, il totalise 11 jours de courses au compteur et déjà une victoire, la 1ère étape du Tour d’Algarve . Une semaine avant la classique italienne, il s’est classé 43ème d’un Nieuwsblad difficile car disputé dans le froid et la pluie. "Ma condition est bonne mais sans plus. J’étais un peu diesel. J’avais la force mais pas l’explosivité", expliquait Gilbert, un peu au bluff, à l’époque.

Car sur les routes toscanes, Philippe va retrouver toute son explosivité pour grimper et 'puncher' dans les rues étroites de la ville de Sienne. Au pied de la dernière montée, le peloton des favoris arrive groupé et Gilbert se remémore… "Mon premier souvenir c’est cette arrivée mythique sur la place de Sienne. C’était une course très difficile et un final tendu, avec une belle bataille contre Alessandro Ballan". Le 'mano a mano' entre Gilbert et Ballan prend fin dans les derniers mètres. Le champion belge impose sa puissance et devance Alessandro Ballan et Damiano Cunego.

"Je me souviens que j’avais été le seul coureur de mon équipe Lotto à accompagner les meilleurs. Donc dans les 60 derniers kilomètres, j’étais seul, sans équipier, et j’avais dû me débrouiller pour trouver à boire, me protéger, etc. Je m’étais fait vraiment très discret. J’avais laissé les autres équipes travailler. Je me suis mis devant dans le dernier kilomètre et j’ai pu prendre l’avantage. J’ai gagné comme ça mais je n’étais pas fier car j’étais seul et je me suis vraiment fait très discret !", reconnaît Phil.