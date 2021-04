Il y a 10 ans, Philippe Gilbert en démonstration sur le Cauberg de l’Amstel Gold Race

Il y a 10 ans, Philippe Gilbert réalisait le printemps des classiques de sa vie ! Après des victoires sur les Strade Bianche et la Flèche Brabançonne , Phil se présente sur le parcours tournicotant de l’ Amstel Gold Race avec le costume de grand favori. Costume enfilé et assumé avec brio ! L’équipe Omega Pharma-Lotto de l’époque contrôle la course et dépose parfaitement Philippe Gilbert au pied du Cauberg . La suite, c’est une montée explosive et autoritaire.

Il y a (déjà) 10 ans, Philippe Gilbert réalisait un printemps des classiques complètement incroyable puisque l’invincible Phil allait aligner quatre succès consécutifs : Flèche Brabançonne, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Quelques semaines avant ce quadruplé, il s'était aussi adjugé les Strade Bianche ! On se remet en mémoire ce printemps fou, riche en émotions !

"Ça reste un beau souvenir pour moi parce qu’on avait vraiment contrôlé la course avec l’équipe Lotto à l’époque. On avait vraiment été chercher cette victoire en équipe", détaille le champion. "Je me souviens d’un gros travail de Jurgen Van den Broeck dans le final. Et après, Jelle Vanendert a aussi beaucoup travaillé. Ça m’a permis de rester bien au contact des meilleurs".

"À cette époque-là, l’arrivée était encore au sommet du Cauberg, donc c’était vraiment idéal pour moi. Le but c’était d’arriver au pied avec les meilleurs car je savais qu’après, j’avais une grande chance de gagner. On s’était débrouillé pour me mettre dans cette position favorable, et c’était bien géré !", détaille Philippe Gilbert.

Mais est-ce que c’est sur cette édition 2011 qu’il a eu les meilleures sensations dans le Cauberg ? "En 2010, j’étais aussi très fort. J’avais fait une belle montée. En 2011, Andy Schleck avait encore quelques mètres d’avance dans le début de la montée. Du coup, Joaquim Rodriguez était parti très très vite, dès le pied. Du coup, la montée avait été très intensive et difficile. Mais après, je pense que j’ai toujours bien géré le Cauberg, je savais que Rodriguez partait un peu tôt. Donc, je m’étais bien calé dans sa roue. Je l’ai débordé au bon moment, juste avant la partie moins raide et j’ai pu faire la différence", conclut Philippe Gilbert.



Avant la semaine des Ardennaises belges, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, Phil tient donc la grande forme. Il frappera encore deux fois. On se remémore la suite et la fin de son formidable printemps 2011 la semaine prochaine, avec les épisodes quatre et cinq.